Ostrów. Zabytkowy budynek po Fabryce Wagon w rękach miasta. Co tam się teraz dzieje?

Pomysły są różne, my mamy również swój pomysł, ale to nie ten moment i czas, żeby o tym rozmawiać. Ale jedno jest pewne, że chcemy przywrócić ten budynek, przywrócić mu funkcję społeczną, bo wiadomo, że on był na stałe wpisany w Fabrykę Wagon i służył tym celom przedsiębiorstwa, a my chcemy ten budynek przeznaczyć na pewno na cele społeczne i to takie, z których będą korzystali mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego.

Na mieszkaniach to niekoniecznie. Takie pomysły również się pojawiały. Ja jestem wobec tych pomysłów od razu powiem sceptyczna.Nie uważam, żeby ten obiekt był najwłaściwszy do tego, żeby go przeznaczać na cele mieszkalne. Uważam, że on jest jednym z ciekawszych, modernistycznych obiektów Ostrowa Wielkopolskiego i warto mu z racji też położenia przy ulicy Wrocławskiej takiego, a nie innego sąsiedztwa, pamiętajmy mamy tu fabrykę, tutaj mamy kuźnię, strefę inwestycyjną, znaleźć dla niego taką funkcję, która też wpisze się w ten krajobraz tej części Ostrowa Wielkopolskiego.