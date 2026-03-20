Ostrów. Zabytkowy budynek po Fabryce Wagon w rękach miasta. Co tam się teraz dzieje?

Inwentaryzacja, zabezpieczanie i skanowanie - to wszystko w budynku dawnego Zarządu Fabryki Wagon w Ostrowie, który od sierpnia jest własnością miasta. To chce docelowo przeznaczyć go na funkcje kulturalno-społeczne, ale na razie musi dokładnie przejrzeć mocno zniszczony zabytek.
Ten budynek jest też w bardzo złym stanie, w bardzo złym stanie go przejęliśmy, doprowadzając szczęśliwie do kupna tego budynku, a były różne zakusy, między innymi duża sieć handlowa chciała tam postawić swój sklep. Mam nadzieję, że uda nam się go ocalić od zapomnienia i przywrócić jego blask, ale jednocześnie nadać mu funkcję społeczną dla mieszkańców Ostrowa.
Mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa.
Obecnie trwa zabezpieczanie budynku, ale też dokładne jego katalogowanie.
Obecnie jest przeprowadzona taka inwentaryzacja budynku, żeby wiedzieć czym mamy do czynienia, ponieważ nie dysponujemy żadną dokumentacją techniczną tego obiektu i są w tej chwili już architekci na miejscu, skanują ten budynek, będą projektować jakby odtworzenie, no bo część elementów jest już zniszczona i oni nam pokażą jak to powinno być. Jak to było, jak to było kiedyś. I jak będziemy dysponować tą szczegółową inwentaryzacją, czyli z jakimi powierzchniami mamy do czynienia, jakiego rodzaju to są mury, no to będziemy mogli dalej projektować przeznaczenie tego obiektu.
Dodaje Ewa Torzyńska, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta w UM w Ostrowie.
Obecnie nie ma jednego konkretnego pomysłu na zagospodarowanie zabytku, ale miastu marzą się funkcje kulturalno - społeczne - dodaje Beata Klimek.
Pomysły są różne, my mamy również swój pomysł, ale to nie ten moment i czas, żeby o tym rozmawiać. Ale jedno jest pewne, że chcemy przywrócić ten budynek, przywrócić mu funkcję społeczną, bo wiadomo, że on był na stałe wpisany w Fabrykę Wagon i służył tym celom przedsiębiorstwa, a my chcemy ten budynek przeznaczyć na pewno na cele społeczne i to takie, z których będą korzystali mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego.
Na mieszkaniach to niekoniecznie. Takie pomysły również się pojawiały. Ja jestem wobec tych pomysłów od razu powiem sceptyczna.Nie uważam, żeby ten obiekt był najwłaściwszy do tego, żeby go przeznaczać na cele mieszkalne. Uważam, że on jest jednym z ciekawszych, modernistycznych obiektów Ostrowa Wielkopolskiego i warto mu z racji też położenia przy ulicy Wrocławskiej takiego, a nie innego sąsiedztwa, pamiętajmy mamy tu fabrykę, tutaj mamy kuźnię, strefę inwestycyjną, znaleźć dla niego taką funkcję, która też wpisze się w ten krajobraz tej części Ostrowa Wielkopolskiego.
Ale zanim decyzje - to zadanie najtrudniejsze czyli znalezienie milionów złotych na odrestaurowanie tego budynku.
Budynek przy ulicy Wrocławskiej 93 to zabytek. Powstał w latach 1920–1924 i był częścią kompleksu Fabryki Wagon.