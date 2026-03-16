Wtórek. Konie dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ruszają kolejne projekty profilaktyczne [POSŁUCHAJ]

Od wielu lat staramy się pozyskać - i całkiem dobrze nam to idzie - środki, przede wszystkim z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Gminy Ostrów Wielkopolski, Powiatu Ostrowskiego i Gminy Sieroszewice na różnego rodzaju projekty. W tym momencie trwają nabory do trzech projektów.

Mamy projekt, który nazywa się "Jeździecka Przystań" i to jest projekt skierowany dla dzieci i młodzieży z Ostrowa Wielkopolskiego i tutaj, co istotne, nie tylko jeździectwo wchodzi w część tego projektu, ale będą odbywały się także spotkania z psychologiem, pedagogiem, który będzie rozmawiał na temat uzależnień, przede wszystkim behawioralnych i temu jak zapobiec wpadnięciu w takie uzależnienie. Również treningi ogólnorozwojowe z instruktorem, który będzie pokazywał, jak na co dzień, wtedy kiedy nie możemy wsiąść na tego konia, możemy poprawić sobie naszą sprawność.