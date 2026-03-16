Wtórek. Konie dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ruszają kolejne projekty profilaktyczne [POSŁUCHAJ]

Kolejne profilaktyczne projekty jeździeckie w ośrodku we Wtórku pod Ostrowem - z dofinansowaniem od samorządów - Ostrowa, powiatu oraz gmin Ostrów i Sieroszewice. Zapisy trwają, a pierwsze zajęcia ruszą jeszcze w marcu. To świetna okazja, by poznać konie, które są pięknymi i niezwykłymi zwierzętami, ale też czas ważnych rozmów i zabawy.
Od wielu lat staramy się pozyskać - i całkiem dobrze nam to idzie - środki, przede wszystkim z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Gminy Ostrów Wielkopolski, Powiatu Ostrowskiego i Gminy Sieroszewice na różnego rodzaju projekty. W tym momencie trwają nabory do trzech projektów.
Mamy projekt, który nazywa się "Jeździecka Przystań" i to jest projekt skierowany dla dzieci i młodzieży z Ostrowa Wielkopolskiego i tutaj, co istotne, nie tylko jeździectwo wchodzi w część tego projektu, ale będą odbywały się także spotkania z psychologiem, pedagogiem, który będzie rozmawiał na temat uzależnień, przede wszystkim behawioralnych i temu jak zapobiec wpadnięciu w takie uzależnienie. Również treningi ogólnorozwojowe z instruktorem, który będzie pokazywał, jak na co dzień, wtedy kiedy nie możemy wsiąść na tego konia, możemy poprawić sobie naszą sprawność.
Mówi Anna Parzydło, szefowa ośrodka jeździeckiego. I dodaje, że zapisy już trwają, bo zajęcia mają ruszyć na przełomie marca i kwietnia.
Dwa kolejne projekty dedykowane są mieszkańcom gminy Ostrów i powiatu.
Drugim projektem jest projekt finansowany przez Gminę Ostrów Wielkopolski i to jest projekt "Każdy Polak Jeździe Konno". On jest skierowany do dzieci mieszkających na terenie gminy, czyli gminy wiejskiej poza miastem Ostrowem Wielkopolskim i tam będą odbywały się zajęcia jeździeckie, które ukoronowane będą takimi zawodami, startem w zawodach właśnie, bo tutaj postanowiliśmy wspomóc trochę tych, którzy właśnie podchodzą do tego bardziej ambitnie.
I trzeci projekt to jest "Równowaga w Siodle" i to jest projekt skierowany dla dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, natomiast chodzą do masowych szkół. Nie chodzą do szkoły specjalnej, nie chodzą do przedszkoli z oddziałami specjalnymi. On jest dedykowany przede wszystkim dzieciom w spektrum, które potrzebują wsparcia w możliwościach odnalezienia się w grupie, bo wiemy z innych naszych działań, że dla dzieci w spektrum najtrudniejsze jest to, że funkcjonować muszą w grupie.
Na tym jednak nie koniec - bo w planach ośrodka są kolejne zajęcia dla dzieci zdrowych i z niepełnosprawnościami.
Ośrodek we Wtórku działa od ponad 30 lat. Obecnie ten rodzinny biznes prowadzi trzecie pokolenie.