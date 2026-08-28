Rebud KPR Ostrovia: sparing i prezentacja drużyny. Sezon rusza za tydzień

To będzie ostatni sprawdzian przed ligą. Dziś o 17.00 w Hali Arena w Kaliszu zmierzą się szczypiorniści Rebud KPR Ostrovii i Netland MKS-u Kaliszu. Obie kończą przygotowania do nowego sezonu. W lidze oba zespoły spotkają się 29 września - w Kaliszu.
Nastroje przed nowym sezonem na pewno są bojowe, bo inne nie mogą być. Wszystkie gry kontrolne na razie można powiedzieć na plus, bo wygrane. Aczkolwiek te dwa mecze, które mieliśmy w Czechach to na pewno gra defensywna do poprawy, tak jak trener mówił. I niektóre aspekty gry w ataku również się do tego nadają. Cały czas pracujemy na pełnych obrotach.
Liga zapowiada się ciekawe - bo tak naprawdę, poza Kielcami i Płockiem jesteśmy w stanie ze sobą rywalizować na równym poziomie. My będziemy się przygotować z meczu na mecz, będziemy na każde to spotkanie mieli swoje cele i myślę, że będzie dobrze.
Mówi Radiu Eska kapitan Rebud KPR Ostrovii Mateusz Wojciechowski.
Dzisiejszy sparing w Kaliszu jest otwarty dla kibiców. Początek o 17.00.
A w niedzielę 30 sierpnia w Kinie Helios w Ostrowie odbędzie się prezentacja drużyny. Początek o godzinie 11.00.
Medialnym partnerem Rebud KPR Ostrovii jest Radio Eska.