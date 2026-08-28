Rebud KPR Ostrovia: sparing i prezentacja drużyny. Sezon rusza za tydzień

Nastroje przed nowym sezonem na pewno są bojowe, bo inne nie mogą być. Wszystkie gry kontrolne na razie można powiedzieć na plus, bo wygrane. Aczkolwiek te dwa mecze, które mieliśmy w Czechach to na pewno gra defensywna do poprawy, tak jak trener mówił. I niektóre aspekty gry w ataku również się do tego nadają. Cały czas pracujemy na pełnych obrotach.

Liga zapowiada się ciekawe - bo tak naprawdę, poza Kielcami i Płockiem jesteśmy w stanie ze sobą rywalizować na równym poziomie. My będziemy się przygotować z meczu na mecz, będziemy na każde to spotkanie mieli swoje cele i myślę, że będzie dobrze.