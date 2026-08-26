Ważyła 600 gramów! Lekarze dokonali cudu

2026-08-26 9:11

Walka o życie i zdrowie wciąż trwa. Ale ważny krok został zrobiony. Lekarze z chirurgii dziecięcej w Ostrowie ratowali 600-gramową dziewczynkę, która jako skrajny wcześniak musiała przejść operację. To kolejny taki zabieg przeprowadzony w ostrowskiej lecznicy.

Małe stopy niemowlęcia leżącego na niebieskim tle. O ratowaniu wcześniaka w Ostrowie przeczytasz na Eska Ostrów.
Autor: Pixabay.com

I znów - dosłownie - gramy życia uratowane w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim. To 600-gramowa dziewczynka, która urodziła się w 26 tygodniu. Miała poważne kłopoty z układem pokarmowym.

To jest wcześniak, skrajny wcześniak, chyba 26 tydzień się dziecko urodziło i pierwsza walka to oczywiście walka kolegów na oddziale intensywnej opieki noworodkowej, bo te dzieci muszą być wspomagane oddechowo, te dzieci mają wszystko niedojrzałe, bym powiedział ogólnie. Jak w soczewce skupia się problem z przewodem pokarmowym u tych dzieci. I trzeba po prostu pacjenta operować, także to jest taka chirurgia, bym powiedział, dość charakterystyczna, noworodkowa czy wcześniacza dla takich najmniejszych pacjentów. Te zabiegi są przeprowadzone oczywiście w asyście lupy, bo to raczej sobie nie wyobrażam inaczej.

Mówi szef chirurgii dziecięcej Witold Miaśkiewicz.

Operacja odbyła się w ubiegłym tygodniu. Dziś dziewczynka waży już blisko kilogram, jest stan się poprawia, jest stabilny, ale wciąż - jak oceniają lekarze - jest to stan średnio-ciężki. I w szpitalu spędzi jeszcze wiele tygodni. 

W skali roku - takich zabiegów na maluchach ważących do kilograma - w Ostrowie wykonywanych jest od jednego do kilku.​

Szpital ma oddział neonatologiczny trzeciego stopnia. To najwyższy stopień referencji. Jest jednym z dwóch tego typu w Wielkopolsce. Drugi znajduje się w Poznaniu.

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