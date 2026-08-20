Ostrów/Wtórek. Czas wolny na koniach? Można się dobrze bawić i wiele nauczyć

To może być pomysł na długie jesienne wieczory, albo nowa pasja. Ośrodek jeździecki we Wtórku pod Ostrowem zaprasza na naukę jazdy konnej - zarówno dzieci i młodzież jak i szkoły. Zajęcia dofinansowane są z budżetów miasta Ostrowa i gminy Sieroszewice.

Autor: CEJ Wtórek/ Archiwum prywatne