Ostrów/Wtórek. Czas wolny na koniach? Można się dobrze bawić i wiele nauczyć

Można przeżyć przygodę, fajnie spędzić czas lub zakochać w ... koniach. Ośrodek Jeździecki w podostrowskim Wtórku kolejny raz organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży - do lat 18, które mogą być początkiem jeździeckiej pasji.
Zajęcia - co ważne - są dofinansowane z dwóch budżetów - miasta Ostrowa i gminy Sieroszewice - więc dedykowane są właśnie młodym mieszkańcom tych miejscowości.
Chcemy pokazać młodym ludziom, że świetnie spędzony czas nie potrzebuje telefonu ani komputera. Wystarczą konie, ruch, świeże powietrze, trochę wiedzy i dobra ekipa! W programie m.in.: kontakt z końmi, ich przygotowanie oraz jazda konna, aktywne zajęcia edukacyjne, gry, zabawy i integracja. Kontakt z końmi to nie tylko dobra zabawa – rozwija sprawność, równowagę i koordynację, a jednocześnie uczy odpowiedzialności, cierpliwości i współdziałania.Cieszymy się, że dzięki wsparciu samorządów możemy po raz kolejny zaprosić młodych mieszkańców naszego regionu do Wtórku i pokazać im, ile radości daje aktywność na świeżym powietrzu.
Mówi nam właścicielka ośrodka Anna Parzydło.
Zapisy już ruszyły. Liczba miejsc jest ograniczona. O szczegóły należy pytać w ośrodku we Wtórku, znajdziecie je także na jego social mediach.