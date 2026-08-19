Rebud KPR Ostrovia. Pierwszy mecz w nowym sezonie już 5 września!

Odliczanie rozpoczęte. Niespełna trzy tygodnie zostały do rozpoczęcia kolejnego sezonu Orlen Superligi, w którym po raz piąty o medal walczyć będzie Rebud KPR Ostrovia. Przygotowania ruszyły w połowie lipca i są już na ostatniej prostej. Minione tygodnie przyniosły zmiany w drużynie, bo pojawiły się trzy nowe nazwiska - do zespołu dołączyli Paweł Kałużny, Krzysztof Łyżwa, Oleksandr Tilte. Choć w przypadku Krzysztofa Łyżwy to raczej kolejny powrót do Ostrowa.

Te ruchy spowodowane były tym, że trójka innych zawodników - Kamil Adamski, Miriani Gavashelishvili i Ksawery Gajek - z powodów zdrowotnych na dłużej zostaną poza boiskiem.

Reszta drużyny - jest zdrowa - mówi Radiu Eska drugi trener drużyny Rafał Stempniak.

Zawodnicy, którzy rozpoczęli okres przygotowawczy uważam, że do tej pory są w dobrym zdrowiu. Wszystko przebiega zgodnie z tym, co sobie planowaliśmy. Tylko się z tego powodu cieszyć.Wiadomo, ta trójka, która jest wykluczona, to jest na dłuższy czas. Natomiast pozostali są wszyscy w zdrowiu i przygotowujemy się już do pierwszego meczu.

Za ostrowskimi piłkarzami kilka wygranych meczów kontrolnych, ale tu jeszcze jest sporo do zrobienia - dodaje trener Stempniak.

Próbne mecze...ja bym do nich zupełnie nie przywiązywał żadnej wagi. Jest to forma treningu. Na początku jest to forma treningu bardziej fizycznego. Im bliżej ligi, to już się skupiamy na założeniach taktycznych, dlatego wynik tych meczów naprawdę o niczym nie świadczy. Założenia są takie, żeby swoje wybiegać, swoje przećwiczyć i po prostu są to mecze, które zastępują trening. Uważam, że szykuje się kolejny wyrównany, trudny sezon. Jest 12 zespołów tylko w lidze i tu każdy mecz będzie bardzo dużo ważył, bo kiedyś było 14 w poprzednim sezonie, teraz jest 12, dlatego ja uważam, że tutaj dwa pierwsze zespoły są załóżmy poza zasięgiem, to wiadomo, bardzo budżetowo i wydaje mi się sportowo też do przodu poszło Wybrzeże, natomiast pozostałe wszystkie dziewięć zespołów są na tym samym w zasadzie poziomie.

Miniony sezon Ostrowianie zakończyli na czwartym miejscu, w poprzednim zdobyli brązowy medal.

Na ten nadchodzący plan jest ambitny - ponownie pierwsza czwórka.

Eska oczywiście trzyma kciuki!

A zanim pierwszy mecz - jeszcze ostatni sparing - 28 sierpnia z MKS-em Kalisz!