Przygodzice. Koniec sezonu. Gniazdo już puste

To już jest koniec! Gniazdo już puste. Bociany rozpoczęły wędrówkę do ciepłych krajów.

Zakończył się 21. sezon podglądania życia bocianiej rodziny w gnieździe na kominie w podostrowskich Przygodzicach.

20 sierpnia ostatni raz w gnieździe były dorosłe ptaki. Młode odleciały już wcześniej. Zgodnie z naszymi obserwacjami - zrobiły to 10 i 11 sierpnia. Co ciekawe pierwszy z młodych nie wrócił do gniazda po pierwszym wylocie - i w sumie nie wiemy co z nim się dzieje. Raczej nie jest tak, że młode podejmują wędrówkę już przy pierwszym wylocie. Mamy jednak nadzieję, że nic złego mu się nie stało.

Mówi Radiu Eska Paweł Dolata, opiekun gniazda.

W tym roku w gnieździe wykluły się trzy młode - wszystkie w maju. Wszystkie zostały zaobrączkowane i dostały imiona Maj, Mak i Melisa.

Młode zawsze szybciej opuszczają gniazdo niż dorosłe. "Rodzice" jeszcze do gniazda wracają, jeszcze żerują - by po wyprowadzeniu młodych - jeszcze żerować, by mieć siły na wędrówkę.

Dodaje Paweł Dolata.

Południowa Wielkopolska to miejsce, które bociany "lubią", jest tutaj sporo bocianich gniazd i rodzin. Większość ptaków już rozpoczęła wędrówkę do ciepłych krajów, pojedyncze sztuki, które widywane są gdzieś na polach czy łąkach, zrobią to w najbliższych dniach.

Przygodzicki projekt BLISKO BOCIANÓW, jest najstarszym w Polsce projektem, gdzie za pomocą kamery i internetu można podglądać ptasią rodzinę.