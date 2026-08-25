Lewków. Więcej o Nowosielskim już we wrześniu!

Prezentowana w muzeum w Lewkowie ekspozycja to największa w Wielkopolska wystawa Jerzego Nowosielskiego, choć przedstawia ułamek jego dzieł - bo zaledwie 23. Ale warto zobaczyć. Zapewnia biografka artysty - KRYSTYNA CZERNI.

I to właśnie ona opowie o Nowosielskim i jego twórczości podczas dwóch wykładów, które wygłosi w sali balowego pałacu Lipskich - 19 września.

Pierwszy o 11.00 - to Jerzy Nowosielski - między tradycją a awangardą.

Niepowtarzalny styl Jerzego Nowosielskiego, jednego z najwybitniejszych artystów polskich XX wieku i wyznawcy prawosławia, kształtował się na skrzyżowaniu tradycji Zachodu i Wschodu: awangardy i malarstwa ikon. Malarz czerpał także ze sztuki naiwnej i ludowej, ze starożytnego Egiptu i średniowiecza, z kubizmu i surrealizmu. Bogactwo inspiracji pozwoliło mu na twórcze rozwinięcie tradycji bizantyńskiej w duchu estetyki współczesnej i wykształcenie własnego, rozpoznawalnego stylu. Malarstwo Nowosielskiego jawi się dzisiaj zdumiewająco jednolicie, niezależnie od przeznaczenia. Czy to martwe natury, akty i pejzaże, czy też abstrakcje, ikony i cerkiewne polichromie - jednako obrazują „świętość materii”, obejmującą całą rzeczywistość. Warto zanalizować, jakimi środkami artystycznymi udało się to osiągnąć malarzowi - mówi Krystyna Czerni.

Drugi wykład zaplanowano - także 19 września - na godzinę 16.00.

Jego temat to Jerzy Nowosielski jako bohater i ofiara popkultury.

Wykład będzie poświęcony fenomenowi obecności sztuki Jerzego Nowosielskiego w kulturze współczesnej, jego popularności, oraz cenie jaką płaci za nią jego malarstwo. Zarówno postać artysty o nieszablonowej biografii, jak i jego wyrazista, oryginalna sztuka - stają się często tematem dzieł innych twórców, wzorem dla naśladowców, lecz i motywem wykorzystywanym w produkcji muzealnych gadżetów, garderoby czy przedmiotów codziennego użytku. Ogłoszenie „Roku Nowosielskiego” przyczyniło się do wzrostu nie tylko sławy malarza, ale także zagrożeń płynących z usilnej „monetyzacji” dzieła i nazwiska artysty. Obecność dzieła Nowosielskiego w popkulturze grozi bowiem banalizacją i spłyceniem odbioru tej głębokiej, duchowej sztuki. Taki już los klasyków - niemniej dobrze o tym wiedzieć - mówi biografka artysty.

Wstępy na oba wykłady są bezpłatne. ALE trzeba wcześniej zarezerwować wejściówki, bo liczba miejsc jest ograniczona.

Medialnym partnerem wystawy "Jerzy Nowosielski - misterium codzienności" jest Radio Eska.