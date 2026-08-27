Ostrów. Będzie można zmierzyć się w tenisie. Turniej za miesiąc

Sport, rywalizacja i dobra zabawa. To już za miesiąc w Ostrowie na kortach przy ulicy Paderewskiego.
26 i 27 września odbędzie się Turniej Tenisowy.
Zapraszamy na nasz Turniej Tenisowy organizowany przez siłownię GYMSTATION i zapraszamy tak naprawdę wszystkich, którzy uwielbiają grać w tenisach, chcą spróbować swoich sił i mają w sobie gdzieś tam chęć takiej rywalizacji sportowej atmosfery.
Mówi Radiu Eska managerka klubu Małgorzata Kubiak.
Pierwsi chętni już są, zapisy wciąż trwają.
Naprawdę sporo osób w Ostrowie w tenisa gra. Mamy sporo uczestników na kortach.Korty są bardzo często zajęte. Na pewno sukcesy Igi Świątek czy Mai Chwalińskiej przyciągają na kort, ale prawda jest taka, że to naprawdę fajny sport. Myślę, że dla każdego, bo przecież wszystkiego idzie się nauczyć.Na pewno tenis wzmacnia całe ciało. Jest dosyć wymagający, ale daje dużo satysfakcji.
Dodaje managerka Wiktoria Gruszczyńska.
O szczegóły należy pytać na kortach przy Paderewskiego w Ostrowie.