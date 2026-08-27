Ostrów. Będzie można zmierzyć się w tenisie. Turniej za miesiąc

Naprawdę sporo osób w Ostrowie w tenisa gra. Mamy sporo uczestników na kortach.Korty są bardzo często zajęte. Na pewno sukcesy Igi Świątek czy Mai Chwalińskiej przyciągają na kort, ale prawda jest taka, że to naprawdę fajny sport. Myślę, że dla każdego, bo przecież wszystkiego idzie się nauczyć.Na pewno tenis wzmacnia całe ciało. Jest dosyć wymagający, ale daje dużo satysfakcji.