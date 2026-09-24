Rebud KPR Ostrovia: Kalisz zdobyty!

Kalisz zdobyty! Pierwsze punkty w nowym sezonie na koncie Rebud KPR Ostrovii.
Wczoraj w kaliskiej arenie Ostrowianie wygrali z Netland MKS-em Kalisz 31:30. Bohaterem został bramkarz Diogo Valerio, który obronił aż 15 piłek, w tym dwa rzuty karne. Portugalczyk został też MVP tego meczu.
W derbowej rywalizacji Ostrowianie mają już cztery zwycięstwa. Kaliszanie dwa.
A przed piłkarzami kolejne ligowe granie.
Rebud KPR Ostrowia w czwartej kolejce podejmować będzie w 3mk Arenie Industrię Kielce, a Kaliszanie na wyjeździe zmierzą się z Zepter KPR Legionowo.
Medialnym partnerem Rebud KPR Ostrovii jest Radio Eska.