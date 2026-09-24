Rebud KPR Ostrovia: Kalisz zdobyty!

2026-09-24 8:12

Derby Wielkopolski w piłce ręcznej dla Rebud KPR Ostrovii. W kaliskiej arenie Ostrowianie wygrali z Netland MKS-em Kalisz 31 do 30. Medialnym parterem ostrowskiej drużyny jest Radio Eska.

Rebud KPR Ostrovia
Autor: Rebud KPR Ostrovia/ Facebook

Kalisz zdobyty! Pierwsze punkty w nowym sezonie na koncie Rebud KPR Ostrovii.

Wczoraj w kaliskiej arenie Ostrowianie wygrali z Netland MKS-em Kalisz 31:30. Bohaterem został bramkarz Diogo Valerio, który obronił aż 15 piłek, w tym dwa rzuty karne.​ Portugalczyk został też MVP tego meczu. 

W derbowej rywalizacji Ostrowianie mają już cztery zwycięstwa. Kaliszanie dwa.

A przed piłkarzami kolejne ligowe granie.

Rebud KPR Ostrowia w czwartej kolejce podejmować będzie w 3mk Arenie Industrię Kielce, a Kaliszanie na wyjeździe zmierzą się z Zepter KPR Legionowo.

Medialnym partnerem Rebud KPR Ostrovii jest Radio Eska. 

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