Gang handlarzy i przemytników narkotyków rozbity! 42 osoby z zarzutami! 10 w areszcie [FILM]

42 osoby zatrzymane, w tym szef grupy.

Policjanci CBŚP z Kalisza i Poznania rozbili gang handlarzy i przemytników narkotyków. Grupa w ostatnich latach miała wprowadzić na rynek co najmniej 300 kg narkotyków sprowadzanych z Hiszpanii. Towar trafił przede wszystko do kujawsko-pomorskiego.

Pierwsze zatrzymania były już w styczniu 2024 roku, ale dopiero kilka dni temu udało się aresztować szefa gangu i jego najbliższych współpracowników.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy organizowali transporty narkotyków z Hiszpanii do Polski, a następnie dystrybuowali je dalej, głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Z ustaleń postępowania wynika, że na rynek mogło trafić ponad 300 kg zabronionych substancji odurzających i psychotropowych. Czynności procesowe realizowane przez funkcjonariuszy Wydziału w Kaliszu, Zarządu w Poznaniu, CBŚP, doprowadziły do ujawnienia m.in. specjalnie przygotowanych skrytek transportowych, np. w naczepie ciężarówki przewożącej legalny towar, a także magazynów. W toku śledztwa zabezpieczono ponad 97 kg marihuany, 1,5 kg haszyszu, 1,5 kg klofedronu, znaczną ilość tabletek ekstazy oraz kokainy, gotówkę w kwocie ponad 150 tysięcy złotych.

Mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Obecnie 10 członków gangu jest w areszcie, pozostałe ponad 30 osób - ma stosowane inne środki zapobiegawcze. Podejrzanym grozi nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo trwa. Nie są wykluczone dalsze zatrzymania i zarzuty.