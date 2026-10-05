Prawie 1,5 tysiąca kilograma karmy dla bezdomniaków od uczestników rajdu

2026-10-05 6:47

1411 kilogramów karmy dla zwierząt od uczestników rajdu na orientację PSINO-KOCINO, który odbył się w Dębnicy. Z trasą zmierzyło się ponad 200 osób. Warunkiem udziału była karma dla zwierząt. Wszystkie puszki trafiły już do schroniska w Wysocku Wielkim.

PSINO-KOCINO
Autor: PSINO-KOCINO/ Facebook

Ponad 200 osób zmierzyło się z trasą 3. Charytatywnego Rajdu na Orientację PSINO-KOCINO, który odbył się w Dębnicy.

Warunkiem udziału była karma dla zwierząt ze schroniska we Wysocku Wielkim. Udało się zebrać prawie 1,5 tysiąca karmy, która już trafiła do przytuliska.

POBILIŚMY UBIEGŁOROCZNY REKORD! 

To nie jest tylko liczba.To setki kilogramów jedzenia, które trafi do potrzebujących zwierzaków. 🐶🐱

To Wasza pomoc, Wasze zaangażowanie i Wasze wielkie serca.

DZIĘKUJEMY! ❤️🧡

Czytamy na facebookowym profilu InOMocni, organizatora rajdu.

Medialnym partnerem wydarzenia było Radio Eska.

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