Prawie 1,5 tysiąca kilograma karmy dla bezdomniaków od uczestników rajdu

Ponad 200 osób zmierzyło się z trasą 3. Charytatywnego Rajdu na Orientację PSINO-KOCINO, który odbył się w Dębnicy.

Warunkiem udziału była karma dla zwierząt ze schroniska we Wysocku Wielkim. Udało się zebrać prawie 1,5 tysiąca karmy, która już trafiła do przytuliska.

POBILIŚMY UBIEGŁOROCZNY REKORD! To nie jest tylko liczba.To setki kilogramów jedzenia, które trafi do potrzebujących zwierzaków. 🐶🐱 To Wasza pomoc, Wasze zaangażowanie i Wasze wielkie serca. DZIĘKUJEMY! ❤️🧡

Czytamy na facebookowym profilu InOMocni, organizatora rajdu.

Medialnym partnerem wydarzenia było Radio Eska.