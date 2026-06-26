Ostrów. Transportowali je nawet...wiatrakowcem! Prokurator skończył śledztwo ws. handu narkotykami na szoroką skalę

Wprowadzili do obrotu prawie 200 kilogramów narkotyków. Po pięciu latach śledztwa - do sądu w Kaliszu trafił akt oskarżenia ws ostatnich 10 z ponad 130 osób oskarżonych o handel i sprowadzanie narkotyków do Polski.

Grupą kierował 28-latek z Ostrowa Wielkopolskiego, "bardzo pomysłowy", bo substancje transportowała nawet...wiatrakowcem.

Skomplikowane i realizowane na polecenie prokuratora przez Centralne Biuro Śledcze Policji Wydział w Kaliszu postępowanie dotyczące przestępności narkotykowej wykazało, że w latach 2019-2022 działający wspólnie i w porozumieniu, oskarżeni uczestniczyli w dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia i przemieszczenia znacznej ilości narkotyków, a następnie przemieszczenia ich na terytorium Polski. Jak ustalono, część z tych narkotyków była transportowana przez członków grupy przy użyciu wiatrakowca w formie statku powietrznego i odbierana na lądowisku w jednej z podostrowskich miejscowości.

Mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, i dodaje, że przez działanie tej grupy na rynek trafiło...

... nie mniej niż 50 kg amfetaminy, 60 kg marihuany, 70 kg 3-CMC i ponad 3 kg kokainy.

Grupa handlowała nimi na terenie Wielkopolski, Dolnego Śląska i Mazowsza. Oskarżonym - w zależności od charakteru zarzutów - grozi nawet 15 lat więzienia.

Na poczet kar (w tym śledztwie) zabezpieczono majątek o wartości ponad miliona złotych.