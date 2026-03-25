Ostrów. Stanowisko Rady Miejskiej ws. prezydenckiego weta ws. SAFE

Ten temat wzbudził ogromne emocje podczas środowej sesji Rady Miejskiej Ostrowa. Stanowisko radnych ws. prezydenckiego weta dotyczącego programu SAFE. To stanowisko to wyrażenie dezaprobaty wobec tej decyzji głowy państwa.
Rada Miejska przyjęła stanowisko w sprawie weta prezydenta do ustawy wdrażającej program SAFE i przyjęła je z tego względu, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jedno z zamówień dotyczących kamizelek kuloodpornych, hełmów i tarczy balistycznych mogło, po oczywiście dopełnieniu pełnej procedury przetargowej i uzyskaniu takiego zamówienia, przez danego przedsiębiorcę realizowany przez podmiot z siedzibą na terenie Ostrowa Wielkopolskiego czyli podmiot płacący tutaj podatki, zatrudniający tutaj Ostrowian, dokładający się do naszego wspólnego budżetu, który trafia później na szkoły, drogi, kluby seniora etc. Z tego względu poczuliśmy się jako Rada Miejska zobowiązana do stawania w obronie interesów zarówno naszych mieszkańców jak i podmiotów gospodarczych z Ostrowa Wielkopolskiego, żeby wypowiedzieć swój głośny sprzeciw wobec takiej praktyki, która docelowo i potencjalnie godzi w żywotne interesy naszego samorządu, czyli wspólnoty wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Wyrażamy dezaprobatę wobec weta prezydenta, które znacząco utrudnia w tej części służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji czyli Policji Straży Granicznej realizację zamówień w ramach programu SAFE.
Jednocześnie apelujemy do rządu, żeby mimo tego weta dla ustawy wdrażającej program SAFE co powoduje, że z samego programu SAFE to zamówienie nie będzie mogło być przeprowadzone, to apelujemy do rządu, żeby po znalezieniu innych środków takie zamówienia dalej mogły być realizowane. Oczywiście z szansą dla Ostrowa, zakładając, że nasze podmioty gospodarcze jako bardzo dobre, bo w końcu wielkopolskie, te zamówienia uzyskają, wygrają przetargi i będą realizowały te zadania.
Powiedział Radiu Eska przewodniczący RM Ostrowa Jakub Paduch.
Zdecydowanie takiej retoryce sprzeciwili się radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy bronili decyzji prezydenta Karola Nawrockiego używając argumentów, które od początku w tej kwestii wypowiada ta partia.
Różnice światopoglądowe wywołały ostrą i długą dyskusję, która jednak skończyła się przegłosowaniem stanowiska. Choć niejednogłośnie.
12 radnych było ZA, 3 było PRZECIW, 4 wstrzymało się od głosu a 3 nie wzięła udziału w głosowaniu.
Ten apel zmienia tyle, że tworzy taki wspólny samorządowy front. Dlatego, że Ostrów Wielkopolski nie jest jedynym miastem potencjalnie poszkodowanym tym wetem. I w tym duchu wypowiadało się już więcej samorządowców, m.in. prezydentka Gliwic.I w tym zakresie ten taki głos Rady Miejskiego Ostrawa Wielkopolskiego stanowi nasz wkład we wspólny samorządowy, nie chcę powiedzieć front, ale taki głos sprzeciwu wobec decyzji, które ze względu na taką politykę w najbrutalniejszym wydaniu, pełną wielu niedopowiedzeń, dezinformacji, populizmu, że ta brutalna polityka, niestety, może mieć docelowo realny wymiar dla mieszkańców miasta, którzy czekają na realizację swojej np. inwestycji drogowej, na którą skądś musimy wziąć pieniądze, więc maksymalizacja zysków lokalnych przedsiębiorców leży jak najbardziej w interesie samorządów.
Kończy Jakub Paduch.
