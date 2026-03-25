Ostrów. Stanowisko Rady Miejskiej ws. prezydenckiego weta ws. SAFE

Rada Miejska przyjęła stanowisko w sprawie weta prezydenta do ustawy wdrażającej program SAFE i przyjęła je z tego względu, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jedno z zamówień dotyczących kamizelek kuloodpornych, hełmów i tarczy balistycznych mogło, po oczywiście dopełnieniu pełnej procedury przetargowej i uzyskaniu takiego zamówienia, przez danego przedsiębiorcę realizowany przez podmiot z siedzibą na terenie Ostrowa Wielkopolskiego czyli podmiot płacący tutaj podatki, zatrudniający tutaj Ostrowian, dokładający się do naszego wspólnego budżetu, który trafia później na szkoły, drogi, kluby seniora etc. Z tego względu poczuliśmy się jako Rada Miejska zobowiązana do stawania w obronie interesów zarówno naszych mieszkańców jak i podmiotów gospodarczych z Ostrowa Wielkopolskiego, żeby wypowiedzieć swój głośny sprzeciw wobec takiej praktyki, która docelowo i potencjalnie godzi w żywotne interesy naszego samorządu, czyli wspólnoty wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Wyrażamy dezaprobatę wobec weta prezydenta, które znacząco utrudnia w tej części służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji czyli Policji Straży Granicznej realizację zamówień w ramach programu SAFE.

Jednocześnie apelujemy do rządu, żeby mimo tego weta dla ustawy wdrażającej program SAFE co powoduje, że z samego programu SAFE to zamówienie nie będzie mogło być przeprowadzone, to apelujemy do rządu, żeby po znalezieniu innych środków takie zamówienia dalej mogły być realizowane. Oczywiście z szansą dla Ostrowa, zakładając, że nasze podmioty gospodarcze jako bardzo dobre, bo w końcu wielkopolskie, te zamówienia uzyskają, wygrają przetargi i będą realizowały te zadania.