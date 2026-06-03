Krotoszyn. Zmiany na onkologii. Jest zgoda NFZ

Zgodnie z planem - już działa. AMBULATORYJNIE - onkologia w szpitalu w Krotoszynie. NFZ dał zgodę na zmianę pracy oddziału z całodobowego na 8-godzinny - od poniedziałku do piątku. Pacjenci mają tu podawaną chemię.

Narodowy Fundusz Zdrowia zgodził się na zmiany. Dlatego od 1 czerwca oddział pracuje w systemie ambulatoryjnym. Czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.05. W tym czasie pacjenci mogą liczyć na opiekę. To przede wszystkim pacjenci, którzy są na chemioterapii.

Mówi dyrektor szpitala NATALIA MANDRYSZ.

Ale na tym nie koniec problemów, bo za chwilę może zabraknąć lekarzy.

Jeden z trzech lekarzy złożył właśnie wypowiedzenie, więc szukamy kogoś na to miejsce. Jak nie znajdziemy to nie jest wykluczone, że oddział zostanie jednak zawieszony.

Dodaje dyrektorka.

W ubiegłym roku krotoszyńska onkologia miała 149 pacjentów. Średnio każdego dnia były to cztery podane chemie.