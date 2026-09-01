Ostrów. Od dziś nowe zasady parkowania przy szpitalu!

Od dziś (1.09) nowe zasady parkowania na terenie szpitala w Ostrowie. Jest parkomat, a wjazd jest monitorowany.

Pierwszy kwadrans postoju jest za darmo, ale każda następna rozpoczęta godzina to już 8 złotych opłaty. Co ważne płaci się wyjeżdżając z terenu szpitala. Można gotówką, kartą lub w aplikacji moBILET.

Chcemy usprawnić parkowanie, żeby możliwość parkowania dla pacjentów i ich rodzin była bardziej płynna, dynamiczna, żeby ten parking stał się po prostu takim ulem. Do tej pory było tak, że na wjeździe pobierano opłatę w wysokości 10 złotych. Teraz każdy będzie mógł wjechać. I zapłacić przy opuszczaniu terenu szpitala. Jeśli czas nie będzie przekraczać 15 minut, to będzie to parkowanie bezpłatne. Natomiast każda rozpoczęta godzina będzie kosztować 8 złotych. Są parkomaty, którymi możemy, przy których możemy dokonywać płatnością w trzech sposobach. Płacić można kartą, bilonem, jak również aplikacją moBILET.

Powiedział Radiu Eska wicedyrektor szpitala ds. inwestycyjno-technicznych Sławomir Tyburcy.

System ostrowski działać ma podobnie jak system przy szpitalu w Pleszewie.

Co ważne w Ostrowie - za darmo z parkingu korzystają osoby dializowane i krwiodawcy - w dniu oddania krwi i za pokazaniem dokumentów.