Pawłów. Śmiertelne potrącenie rowerzysty

2026-08-31 7:39

Tragiczny poranek powiecie ostrowskim. Nie żyje 43-letni rowerzysta. Do wypadku doszło na krajowej "25" w PAWŁOWIE.

policja
Autor: BŹ

Śmiertelny wypadek na krajowej "25" w Pawłowie w powiecie ostrowskim. 43-letnie rowerzysta został potrącony przez osobowego Opla.

Dziś około 4 nad ranem na skrzyżowaniu dróg doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem 43-letniego rowerzysty oraz samochodu osobowego marki Opel Insignia, którym kierował 37-letni mężczyzna. Niestety, w wyniku zdarzenia, 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca Opla został podany badaniem na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był trzeźwy. 

Mówi Patrycja Naczke z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie.

Na miejscu wciąż pracują służby, są utrudniania w ruchu.

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