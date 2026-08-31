Pawłów. Śmiertelne potrącenie rowerzysty

Dziś około 4 nad ranem na skrzyżowaniu dróg doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem 43-letniego rowerzysty oraz samochodu osobowego marki Opel Insignia, którym kierował 37-letni mężczyzna. Niestety, w wyniku zdarzenia, 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca Opla został podany badaniem na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był trzeźwy.