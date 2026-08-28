Cukrzyk biega: kolejne wyzwanie przed Ostrowianinem [WYWIAD]

Historia w ogóle zaczęła się tak, że dr Andrzej Gawrecki, wojewódzki konsultant do spraw diabetologii wysłał mi krótką wiadomość. "Przemo, biegniesz ze mną pół maraton w Pile?" No i tak się zdzwoniliśmy. Doktor mi powiedział, jak sytuacja wygląda w Pile. Niestety w Pile i w ościennych powiatach nie ma poradni diabetologicznej na Narodowy Fundusz Zdrowia. I biegniemy w tym celu, żeby głośno właśnie powiedzieć, jaki jest problem, nagłośnić tą sprawę, by ta poradnia w tej Pile powstała. Mieszkańcy z Piły i okolicznych miejscowości dojeżdżają kilkadziesiąt kilometrów do lekarza diabetologa. Tak naprawdę, jeżeli ktoś choruje na cukrzycę, to jest jeden z ważniejszych ludzi w jego życiu. Także biegniemy w tej Pile.

Mamy nadzieję, bo rozmowy toczą się cały czas z Narodowym Funduszem Zdrowia, z których nie za bardzo coś tam wynika. Oczywiście nie atakujemy nikogo. Razem tworzymy Team Cukrzyca. Każdy, kto chciałby, może się zapisać, dołączyć do naszej drużyny. My pobiegniemy, ale może z nami pobiec wspólnie podczas właśnie tego półmaratonu i być częścią tej akcji.