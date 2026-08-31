Ostrów. Lądowisko w remoncie. Do połowy listopada nie ma lądowania LPR

Lądowisko w remoncie. Pacjenci "lądują" na SOR-ach w okolicy lub w bazie LPR w Michałkowie, skąd zabierani są karetką. ALE SPOKOJNIE! Nie ma żadnego zagrożenia, takie są procedury w momencie wyłączenia lądowiska przy szpitalu. I tak będzie do połowy listopada - bo trwa modernizacja i przystosowanie tego miejsca to wszystkich norm i wymogów.

Z początkiem sierpnia rozpoczęliśmy remont lądowiska, na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne - z Ministerstwa Zdrowia - w kwocie prawie 800 tysięcy. 80 tysięcy jest wkładem własnym. Dzięki tym środkom dostosowujemy lądowisko do obecnie obowiązujących przepisów. Wymieniane jest oświetlenie, będzie montowany nowoczesny sprzęt umożliwiający i ułatwiający pilotom lądowanie. Będą wymalowane szachownice na budynkach przyległych do lądowiska. Bo prawda jest taka, że w tej chwili w zasadzie żadne lądowisko nie spełniało obecnych przepisów i mnóstwo jednostek otrzymało środki na remonty i modernizację istniejących lądowisk.

Mówi Radiu Eska Sławomir Tyburcy, zastępca dyrektora szpitala w Ostrowie ds. inwestycyjno-technicznych.

To niezbędna inwestycja zarówno dla bezpieczeństwa załogi śmigłowca, jak i dla możliwości realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia - dodaje jeden z ratowników medycznych ostrowskiego SPR-u Wojciech Kornaszewski.

To jest taka już nasza codzienność jako ratowników, kontakt z tym helikopterem, który "przywozi" pacjenta. Tak jest już praktycznie od 10 lat, odkąd w Michałkowie jest baza, a u nas lądowisko. Stało się to już naszym tutaj naturalnym środowiskiem i myślę, że załoga stacjonująca w Michałkowie też gdzieś tutaj to nasze lądowisko sobie ceni i możliwość pełnej realizacji usług świadczonych przez nasz szpital, gdzie naprawdę dużo tych pacjentów z regionu i nie tylko z powiatu ostrowskiego, ale z całej południowej Wielkopolski, a czasami z dalszych odległości są realizowane tutaj te transporty. Także no śmigłowiec plus szpital w Ostrowie to już codzienność tak naprawdę.

Baza LPR w Michałkowie ruszyła w 2016 roku. Przez dwa lata mieściła się w obiektach Aeroklubu Ostrowskiego, od 2018 roku ma już swój budynek na terenie lotniska.

W ciągu roku LPR ląduje na terenie szpitala ponad 100 razy. Wylotów z bazy jest więcej, bo wiadomo, że ten śmigłowiec i ratownicy "obsługują" nie tylko Ostrów.

W Polsce działa 21 stałych baz oraz 1 baza czasowa/sezonowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 6 z nich dyżuruje przez 24 godziny na dobę. Pozostałe 15 - pracuje w godzinach od 7:00 do 20:00 (lub do zmroku). W tej 15 jest załoga z Michałkowa.