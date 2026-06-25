Ostrów. Ledóchowskiego we wrześniu?

Gotowa ma być we wrześniu. Ulica Ledóchowskiego w Ostrowie w remoncie. Wymieniono już sieci rur w ziemi, obecnie trwa układanie chodników.
Na ulicy Ledóchowskiego oboty związane z przebudową chodników cały czas są w toku. Wymieniono już niezbędne elementy sieci podziemnych. Planujemy, że na przełomie lipca i sierpnia rozpoczniemy roboty związane z układaniem masy bitumicznej.
Tak, żeby do końca wakacji zakończyć pracę przez malowanie i dopuszczenie drogi do ruchu.
Mówi szef drogowców w Ostrowie Marcin Wieruchowski.
Koszt to ponad 2,5 miliona złotych.
Na razie jednak kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na Ledóchowskiego - na odcinku od Parku Miejskiego do skrzyżowania z Witosa i Strzelecką.