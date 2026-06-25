Ostrów. Ledóchowskiego we wrześniu?

2026-06-25 12:01

Remont ma zakończyć się z końcem wakacji. Trwają prace na ulicy Ledóchowskiego w Ostrowie. To jedna z najważniejszych w tym roku inwestycji drogowych w tym mieście. Kosztuje ponad 2,5 miliona złotych.

Ledóchowskiego w remoncie
Autor: UM Ostrów/ Facebook

Gotowa ma być we wrześniu. Ulica Ledóchowskiego w Ostrowie w remoncie. Wymieniono już sieci rur w ziemi, obecnie trwa układanie chodników. 

Na ulicy Ledóchowskiego oboty związane z przebudową chodników cały czas są w toku. Wymieniono już niezbędne elementy sieci podziemnych. Planujemy, że na przełomie lipca i sierpnia rozpoczniemy roboty związane z układaniem masy bitumicznej. 

Tak, żeby do końca wakacji zakończyć pracę przez malowanie i dopuszczenie drogi do ruchu. 

Mówi szef drogowców w Ostrowie Marcin Wieruchowski. 

Koszt to ponad 2,5 miliona złotych.

Na razie jednak kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na Ledóchowskiego - na odcinku od Parku Miejskiego do skrzyżowania z Witosa i Strzelecką.

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