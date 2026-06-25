Ostrów. Prezydent bez absolutorium. Wojna na komentarze trwa

Nie mam wrażenia, żebyśmy się czepiali. Raport o stanie miasta pokazuje rzeczywiście dobre, takie strony miasta, które miasto ustawowo musi spełniać. Fakt, że jest transport publiczny i że są drogi budowane nie powinno wzbudzać mega entuzjazmu w mieszkańcach, bo to są po prostu obowiązki miasta.To, na co wskazujemy i to, co mówimy, niekoniecznie politycznie, chociaż ma Pani prawo do takiego odbioru, Pani Prezydent, bo jak to mówią, każdy ma swój telewizor. Naszym zdaniem zaczyna nam się rozjeżdżać to, o czym dzisiaj dość szeroko mówiliśmy. Demografia w stosunku do zadłużania się miasta jako takiego.Skoro nam ubywa, brzydko mówiąc, przyszłych potencjalnych płatników, bo my się zadłużamy, ale na przyszłość. Spłaty będą następowały po roku 2030 i będą następowały do roku 2045. Jeśli liczymy, że średnio co roku ubywa nam tysiąc mieszkańców, więc jeśli spłata rozpocznie się w 2030 roku, to potencjalnie mamy już ponad 3000 mieszkańców mniej, których powinniśmy uwzględnić w tej spłacie tego kredytu.

Jeśli zakładamy, że uciekają nam też firmy albo nie przychodzą nowe, nawet małe, które są się w stanie dołożyć do tego budżetowego tortu, to coś, naszym zdaniem, nie chodzi. A robienie takich inwestycji na wyrost, którymi się również Pani Prezydent chwali i z których bardzo bym chciała być dumna, jak deptak, jak tężnia, to przypominam, że one są w części zrobione na kredyt i jeszcze się nie spłaciły, brzydko mówiąc, a już wyglądają nieestetycznie, niefunkcjonalne, psujące się. Więc jeśli robimy inwestycje i mówimy to wszystko dla naszych mieszkańców, to niech to jest zrobione porządnie i niech to działa.Ale nadal mamy nierozwiązany problem wyludniającego się centrum, coraz bardziej pustych sklepów. Jedna czwarta sklepów w zasobach MZGM jest od trzech lat pusta i nic się z tym nie robi. Czyli stoją puste, nie przynoszą pieniędzy, pieniędzy, z których mogłyby być remontowane na przykład mieszkania komunalne.No dla mnie to jest zapaść. Problem OZC nadal nierozwiązany. Niszczające drogi, które wyglądają jak ser szwajcarski.Kwatera śmieciowa, która wypełni się za dwa lata. I co? Jedna trzecia tylko będzie trafiać do spalarni. A zresztą co? To są również problemy wskazujące na stan miasta.Nie tylko nagrody i laurki, których gratuluję, ale to są naprawdę poważne problemy. Jeśli pani prezydent nazywa je politycznymi, trudno. One dotykają mieszkańców miasta.