Ostrów. To już jest koniec. Od 1 lipca nie będzie roweru miejskiego

Zgodnie z zapowiedzią kończymy projekt. 2026 rok jest ostatnim sezonem, kiedy będziemy korzystali z roweru miejskiego. Zainteresowanie tą formą przemieszczania się znacząco spadło w porównaniu do lat ubiegłych.

Myślę, że wynika to z tego, że osoby po prostu zakupiły własne środki transportu, mówiąc o rowerach, szczególnie po okresie pandemicznym i w czasie pandemii. My do tego się dostosowujemy, skoro nie ma zapotrzebowania to nie ma sensu utrzymywać i ponosić wysoki koszt utrzymania tej infrastruktury i pamiętajmy, że ten rower już ma ponad osiem lat. Tak więc po prostu system się zużył.

Ostatni dzień czerwca, jest ostatnim dniem, kiedy można jeszcze spróbować na tym rowerze przejechać. Od pierwszego lipca już będzie system wyłączony, rowery będą zabierane.