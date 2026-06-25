Ostrów. To już jest koniec. Od 1 lipca nie będzie roweru miejskiego

Tu już nie będzie zmiany decyzji. 30 czerwca "skończy się" rower miejski w Ostrowie. Projekt trwał 8 lat. Dziś już nie ma na rower miejski zapotrzebowania - mówi Janusz Marczak, szef MZK w Ostrowie, któremu rower miejski podlega.
Zgodnie z zapowiedzią kończymy projekt. 2026 rok jest ostatnim sezonem, kiedy będziemy korzystali z roweru miejskiego. Zainteresowanie tą formą przemieszczania się znacząco spadło w porównaniu do lat ubiegłych.
Myślę, że wynika to z tego, że osoby po prostu zakupiły własne środki transportu, mówiąc o rowerach, szczególnie po okresie pandemicznym i w czasie pandemii. My do tego się dostosowujemy, skoro nie ma zapotrzebowania to nie ma sensu utrzymywać i ponosić wysoki koszt utrzymania tej infrastruktury i pamiętajmy, że ten rower już ma ponad osiem lat. Tak więc po prostu system się zużył.
Ostatni dzień czerwca, jest ostatnim dniem, kiedy można jeszcze spróbować na tym rowerze przejechać. Od pierwszego lipca już będzie system wyłączony, rowery będą zabierane.
Na razie nie podjęto decyzji, co z rowerami się stanie - dodaje Janusz Marczak.
Pomysłów jest kilka, z uwagi na to, że jednak są te rowery dość mocno zużyte i terminale również, bo to w tym samym okresie następował zakup. Chcielibyśmy jednorazowo przekazać do odkupu firmie, która te rowery nam dostarczyła. Jeżeli będzie zainteresowanie to tak zrobimy, jeśli nie będziemy szukali innych alternatyw, chociażby poprzez sprzedaż rowerów naszym mieszkańcom, może przekazanie do szkół. Kłopotem jest to, że te rowery są po prostu dość mocno zużyte.
Tak więc - to już ostatnie dni na przejażdżki czerwonymi rowerami miejskimi.... Są chętni?
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