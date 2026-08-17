Ostrów. Piknik bezpieczeństwa już 22 sierpnia

Bezpieczeństwo - w każdym wymiarze - to temat sobotniego Ostrowskiego Pikniku Bezpieczeństwa. Przy okazji dobrej zabawy, ma być dużo edukacji, tak by mieszkańcy i goście poczuli, że w każdej sytuacji dadzą sobie radę.

Bezpieczeństwo mieszkańców to absolutny fundament. Tylko poprzez edukację, wspólne działania profilaktyczne oraz ścisłą współpracę ze służbami i lokalnymi partnerami możemy skutecznie budować środowisko, w którym każdy z nas czuje się pewnie i bezpiecznie – zarówno na ulicy, jak i w domowym zaciszu — mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Spotkanie w Parku Miejskim rozpocznie się o 15.00.

W programie:

15:00 | Pokaz sygnałów alarmowych z użyciem drona,

16:00 | Fitness z GymStation Fit&Tennis Club,

17:00 | Samoobrona z mistrzami czyli profesjonalna lekcja samoobrona przeprowadzona w dwóch grupach - dla dzieci oraz dla dorosłych.

Prócz tego także m.in stoiska służb mundurowych, profesjonalne pokazy pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatora AED.

A także zajęcia w laboratorium wody spółki WODKAN.