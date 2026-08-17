Krotoszyn. Dobre, bo polskie już 5 września!

To będzie impreza pod nazwą Forgotten Frequencies - Dobre, bo Polskie. Organizujemy ją razem z Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury. A dlaczego Dobre, bo Polskie? Z tego względu, że na większość festiwali obecnie zaprasza się głównie zagranicznych artystów, a zapominamy, że mamy tutaj u siebie naprawdę świetnych artystów, producentów, DJ-ów i warto by było gdzieś tam ludziom odświeżyć pamięć, jak dobrych artystów mamy. Między innymi zagrają u nas SkyTech, czyli oczywiście król polskiej muzyki elektronicznej, numer jeden w Polsce od wielu lat, grywający na największych festiwalach na świecie, takich jak Tomorrowland, współpracujących z Arminem Van Burenem chociażby. Zasłynął też ze swojego remiksu piosenki kościelnej "Pan jest pasterzem moim", jest ona teraz wiralem na całym świecie. Zagra również Carla Roca, czyli królowa polskiego techno, SiaSia, Martin Graff oraz znani z okolicznych klubów DJ X-Men oraz Roobs i DJ Krecik, na pewno też bardzo kojarzeni w ostrowskich rewirach.

Na pewno na miejscu zjecie bardzo dobre rzeczy dostarczane przez lokalnych dostawców, od słodkiego przez bardziej wytrawne rzeczy. Bardzo się cieszymy, że możemy ludziom właśnie przybliżyć tą formułę, tym bardziej, że to będzie pierwszy taki event na krotoszyńskich Błoniach od wielu lat. Była taka trochę posucha u nas, ale cieszymy się, że możemy od nowa rozbudzić i krotoszyńskie i okoliczne klimaty, także zapraszamy tego 5 września na krotoszyńskie Błonie.