Ostrów. "Komeda" po przetargu. Jest kupiec na dawne kino?

Nie ma chętnych na budynek po kinie Komeda w Ostrowie. Na kolejny, ogłoszony przez miasto przetarg, nie wpłynęła żadna oferta. Miasto jeszcze w tym roku chce kolejny raz budynek wystawić na sprzedać.

Budynek po kinie był ponownie wystawiony na sprzedaż. Mimo pytań zarówno pisemnych, jak i ustnych oferentów, żadna oferta nie wpłynęła. Dlatego przetarg się nie odbył. To nie był pierwszy przetarg na sprzedaż tego obiektu. Ale sprawa tam nie jest łatwa. Nie jesteśmy jedynym właścicielem całego budynku. Więc tutaj jest to po prostu zaburzone. I sprzedajemy tylko swoją część. Ciągle liczymy, że taka oferta się pojawi, ponieważ są te pytania w międzyczasie. Dlatego jeszcze w tym roku będziemy ogłaszać na pewno kolejny przetarg.

Mówi Sandra Jankowska, z Biura Prasowego UM w Ostrowie.

Był to trzeci przetarg. Tym razem cena wywoławcza wynosiła 2 miliony 815 tysięcy złotych. Była niższa od poprzedniej o 400 tysięcy.

Ale i ta obniżka nie skusiła potencjalnych kupców.

Budynek na skrzyżowaniu Alei Powstańców Wielkopolskich i Kompałły - ma długa historię. Najpierw ponad 20 lat był stawiany, potem przez 24 lata mieściło się w nim kino, które skończyło działalność z początkiem 2021 roku.

W 2022 dawne kino było wielkim magazynem darów dla Ukraińców, po ataku Rosji na naszych wschodnich sąsiadów. Obecnie stoi pusty. I niszczeje.