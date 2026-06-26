Ostrów. Awantura o kasę na sport

Mówienie, że radni zabrali jakiekolwiek pieniądze ze sportu jest nieprawdziwe. Radni nie zabrali żadnych pieniędzy ze sportu. W pierwotnym planie budżetu pani prezydent przewidziała 3 mln zł.

W marcu przyszła kolejna propozycja, abyśmy zwiększyli te 3 mln, dołożyli kolejne 3 do 6 mln. Bez dyskusji zgodziliśmy się na to, że w tegorocznym budżecie będzie kwota porównywalna do ubiegłorocznej, czyli 6 mln na cały rok i taki komunikat pani prezydent od nas dostała, że dokładamy kolejne 3, ale nie będzie więcej pieniędzy, ponieważ budżetu jak widać na to nie stać. Tylko na drogi osiedlowe w 2025 również poszło 6 mln i też radom osiedli mówimy, że nie stać nas na więcej dróg, żeby robić w osiedlach.Więc na sport w tym roku pani prezydent wiedziała, że ma przeznaczone 6 mln zł i nagle pojawia się kolejna propozycja, żebyśmy przegłosowali 1 mln 500. I teraz jest raban, jeśli trzymamy się ustaleń z marca i z kwietnia, że nie będzie dodatkowych środków, ponieważ naprawdę w budżecie tych pieniędzy nie ma. A dodatkowo w kwietniu na nasz wniosek, nasz radnych opozycyjnych, kiedy domagaliśmy się pewnej transparentności i pokazywania nam, które kluby dostają, według jakich kryteriów, skąd się biorą te kwoty, czy do tych kwot wlicza się upust za korzystanie np. z areny.

Wreszcie powołano zespół do spraw rozdzielania tych pieniędzy. Zespół powołano w kwietniu, pierwsze spotkanie było w czerwcu. Więc jak ten zespół ma pracować, jak ma wypracować jakiekolwiek zmiany, skoro wiecznie pracujemy pod presją, że albo dacie 1,5 mln albo wam to nagłośnimy, bo tak wczoraj to padło na sesji. Nie można dawać się szantażować. Dzieci i młodzież powinny być dofinansowane, a kluby na początku roku powinny wiedzieć jaką kwotą dysponują na cały rok, bo tylko tak można wtedy solidnie i dobrze planować i pracować.

Na takim stanowisku stoimy, dlatego w połowie lipca chcemy zorganizować spotkanie z tymi klubami, które rzeczywiście szkolą młodzież i dzieci w Ostrowie, wysłuchać ich bolączek i wreszcie zacząć spełniać ich postulaty, bo oni są zawsze w tym ogonie finansowym. Zawsze po wszystkich klubach zawodowych na końcu otrzymują kluby, które najbardziej przyczyniają się do rozwoju tak naprawdę naszego miasta, w tym rozwoju młodzieży i sportowego, i psychicznego.