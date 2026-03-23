Ostrów. Asystent zdrowienia pomoże wyjść z kryzysu [POSŁUCHAJ]

Ma być "pomostem" między pacjentem a jego bliskimi i lekarzem, wsparciem w trudnych chwilach powrotu do zdrowia, a także nadzieją i dowodem na to, że z największych kryzysów da się wyjść. ASYSTENT ZDROWIENIA, którego można spotkać w zakładach psychiatrycznych, centrach zdrowia psychicznego czy placówkach opiekuńczych. To nowy zawód związany z opieką psychiatryczną w Polsce, na który wyraziło zgodę Ministerstwo Zdrowia.

Co ważne - asystentem może zostać osoba, która ma za sobą kryzys psychiczny i wychodzenie z nałogu.

Tak jak Andrzej Mizera z Ostrowa Wielkopolskiego, który właśnie ten zawód wykonuje - oczywiście po odpowiednim kursie i zdobyciu niezbędnych kwalifikacji.

Asystent zdrowienia jest to dość nowa pozycja na rynku pracy. Jest to taki pomost pomiędzy pacjentem, osobą, która przechodzi przez kryzys psychiczny, a terapeutą, psychoterapeutą bądź lekarzem. Jest to osoba, która ma doświadczenie, ponieważ sama przeszła kryzys psychiczny, więc jak gdyby odczuwa to, co odczuwa ten pacjent, który ma problem i bardziej go rozumie. Jest to osoba, która może towarzyszyć pacjentowi w jego problemach i iść z nim i pokazywać mu, że można sobie poradzić z tym kryzysem i daje też takie świadectwo, że ten kryzys nie jest permanentny, że sama z tego wyszła. Najważniejsze jest to, żeby ta osoba nie wchodziła w rolę terapeuty, tylko po prostu podawała rękę, była nawet czasami obok, rozmawiała, słuchała i wspierała. To nie jest lekarz, to nie zastąpi lekarza, ale może być pomocą w leczeniu. Asystent zdrowienia to jest generalnie osoba, która nie jest zawodem czysto medycznym i w instytucjach szpitalnych nie ma często wglądu w dokumentację medyczną, ale bierze udział w spotkaniach z lekarzami, w rozmowach z terapeutami i przekazuje też również swoje uwagi dotyczące pacjenta, ponieważ zna dany kryzys psychiczny, przez jaki pacjent przechodzi, bo sama przez taki kryzys przechodziła. Tak jak wspominałem na początku, jest to dość nowa funkcja w naszym systemie zdrowia i trzeba ukończyć specjalistyczne studia, jednoroczne, czasami dwuletnie, kurs asystenta zdrowienia.

Mówi Andrzej Mizera, który dodaje, że obecnie opiekuje się dwoma osobami.

Jeśli chodzi o przypadki są to różnego rodzaju kryzysy psychiczne. To może być depresja.Wiemy, jak często osoby, które przechodzą przez depresję słyszą od swoich bliskich wejście w garść, rusz się z domu, zrób coś. To nie są rzeczy, które taka osoba powinna słyszeć, więc w takich kryzysach depresji na przykład pomaga asystent zdrowienia. To są również uzależnienia od różnego rodzaju substancji, od różnego rodzaju zachowań. Są to również choroby dwubiegunowe, są to również sytuacje, choroby schizofrenii i to są sytuacji, w których asystenci zdrowienia mogą służyć pomocą i będą tym mostem pomiędzy pacjentem a lekarzami i wsparciem dla pacjenta. Forma pomocy - to już jest kwestia indywidualna, indywidualna pacjenta z pierwszego spotkania, zobaczenia i wsłuchania się w jego potrzeby. Może być to chociażby pójście wspólne na spacer, ale może być to siedzenie obok, milczenie i po prostu bycie albo może być to rozmowa.

