Ostrów. 15. Grand Prix Komeda za nami!

To było 6 dni wypełnionych po brzegi muzyką i filmem. W Ostrowie zakończył się 15. Grand Prix Komeda. Festiwal muzyki filmowej.

Statuetkę i 30 tysięcy złotych "zgarnął" Wojciech Urbański, autor muzyki do filmu "Ministranci".

Super, bardzo się cieszę! To są nagrody, które cieszą najbardziej, bo są to nagrody na festiwalu, który ma na nas specjalną uważność, na nas kompozytorów, więc jestem bardzo szczęśliwy i super się cieszę, że takie festiwale są. Będę tutaj wracał na pewno.

Powiedział nam Wojciech Urbański.

W tym roku o Grand Prix Komeda walczyło siedem tytułów, do których muzykę napisało dziewięcioro kompozytorów.

• Daniel Bloom – muz. do filmu „Zamach na papieża” w reż. Władysława Pasikowskiego,

• Katarzyna Gawlik, Jerzy Rogiewicz – muz. do filmu „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” w reż. Emi Buchwald,

• Tomasz Gąssowski – muz. do filmu „Zapiski śmiertelnika” w reż. Macieja Żaka,

• Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz – muz. do filmu „Franz Kafka” w reż. Agnieszki Holland,

• Piotr Szulc – muz. do filmu „Trzy miłości” w reż. Łukasza Grzegorzka,

• Hania Rani – muz. do filmu „Wartość sentymentalna” w reż. Joachima Triera,

• Wojciech Urbański – muz. do filmu „Ministranci” w reż. Piotra Domalewskiego.

Nagrodę publiczności dostał Piotr Szulc za muzykę do filmu "Trzy miłości".

A nagrodę za całokształt twórczości odebrał MAESTRO Jerzy Maksymiuk.

Sam Komeda był niezwykle utalentowanym człowiekiem z takim zmysłem do filmów. Cieszę się, że mam nagrodę jego imienia i będę Państwa uszczęśliwiał dalej czym tylko mogę.

Mówił Mistrz tuż po odebraniu wyróżnienia.

Jak co roku festiwal skupił mnóstwo widzów i to on dają rengę temu wydarzeniu - podkreśla dyrektor artystyczny Łukasz Maciejewski.

Myślę, że furorę robiła tak naprawdę publiczność na trudnych, starych filmach, nie mówiąc o jakichś nowościach.Były po prostu tłumy, nawet tacy starzy wyjadacze jak Jan Englert byli zdumieni po prostu tą frekwencją Ostrowian, więc bardzo się cieszę. Wydaje mi się, że my jesteśmy zadowoleni i widzowie są zadowoleni.

Medialnym partnerem 15. Grand Prix Komeda było Radio Eska.