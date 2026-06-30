Noc pod namiotem i zabawa do rana. To już pewne! Będzie III Sołeckie Nocowanie w Jankowie Przygodzkim

Śpiwór, namiot, latarka i wieczór pod gołym niebem. Tak już wkrótce znów będzie wyglądać boisko w Jankowie Przygodzkim. To za sprawą III edycji Sołeckiego Nocowania, które odbędzie się - to już oficjalne - 1 sierpnia.

To jedna z tych imprez, która nie przypomina typowego festynu. Zamiast wracać wieczorem do domu, mieszkańcy rozbijają namioty i zostają na miejscu do rana. Są wspólne rozmowy przy ognisku, zabawy, rywalizacja i noc spędzona pod gołym niebem.

Choć szczegółowy program tegorocznej edycji nie został jeszcze podany, wiadomo już, że ponownie nie zabraknie różnych konkurencji. W poprzednich latach było m.in. przeciąganie liny, przerzucanie opony od ciągnika, sztafeta i grupowe budowanie wieży. Były też konkurencje dla najmłodszych, wspólne karaoke i ognisko z kiełbaskami i piankami. A na początek (kolejnego) dnia - śniadanie.

Jedną z największych atrakcji poprzedniej edycji była słodka niespodzianka z nieba. Nad boiskiem pojawiła się paralotnia, z której na dzieci posypały się cukierki.

Z roku na rok chętnych na taką nietypową nockę jest coraz więcej. W ubiegłym roku wszystkie miejsca pod namioty zajęto bardzo szybko. Stanęło 30 namiotów i nie każdy zdążył się zapisać.

Na razie znamy tylko datę. III Sołeckie Nocowanie odbędzie się 1 sierpnia. Szczegóły programu i informacje o zapisach mają pojawić się wkrótce.

Jeśli wy też chcecie spędzić letnią noc przy ognisku, pod namiotem i z dala od czterech ścian, warto już teraz zarezerwować sobie ten termin ;)