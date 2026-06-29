Szczury. Nie żyje kierowca BMW. Wypadek na DK 11

2026-06-29 15:34

Nie żyje kierowca BMW, zablokowana krajowa "11" w SZCZURACH na trasie z Ostrowa Wielkopolskiego ​na Poznań - to po wypadku, do którego doszło po 14.00. Na miejscu wciąż pracują służby.

policja
Autor: BŹ

Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku, do którego doszło dziś po godzinie 14.00 w Szczurach - na trasie Ostrów - Poznań.

Ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, wynika że kierujący samochodem marki BMW z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem ciężarowym. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń kierowca BMW poniósł śmierć na miejscu.

Mężczyzna podróżował sam, był mieszkańcem powiatu wieruszowskiego. Obecnie droga krajowa jest zablokowana.

Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie szczegółowych okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia.

Mówi Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka KPP w Ostrowie Wielkopolskim.

Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Został zabrany do szpitala.

Krajowa "11" może być zablokowana jeszcze przez około 2 godziny.

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