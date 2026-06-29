Upał "wypełnia" Szpitalne Oddziały Ratunkowe! Pacjentów więcej o około 1/3

2026-06-29 16:09

O 20 a nawet 30 procent więcej pacjentów na SOR-ach w szpitalach w Ostrowie i Kaliszu w ostatnich dnia. POWÓD? UPAŁ! A właściwie kłopoty ze zdrowiem, jakie wywołuje. Co ciekawe - do lekarzy trafia coraz więcej dzieci, którym słońce mocno zaszkodziło.

Wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z niebieskim napisem EMERGENCY na szarej fasadzie, przed którym rośnie zielone drzewo. To miejsce odgrywa kluczową rolę podczas upałów, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: BŹ

Upał "wypełnia" SOR-y w szpitalach ​w Kaliszu i Ostrowie. Mają o około 1/3 pacjentów więcej niż zwykle. Winny - panujący od kilku dni UPAŁ, który powoduje kłopoty ze zdrowiem.

Nasz SOR jest zawsze pełny, ale obecne warunki powodują, że liczba pacjentów jest większa o około 20-30 procent.

Mówi rzecznik szpitala w Ostrowie Adam Stangret.

- Co ciekawe, więcej niż w latach poprzednich jest pacjentów młodych, a nawet dzieci - dodaje rzecznik szpitala w Kaliszu - Paweł Gawroński.

Jeśli chodzi o skutki właśnie związane z upałem - to tak jak w poprzednich latach - więcej mamy pacjentów - wiadomo, tych starszych, z chorobami kardiologicznymi. Ale ratownicy zwrócili uwagę, że zaczęły też napływać osoby młodsze w tym również i dzieci z objawami przegrzania i udaru cieplnego, no i z takimi dosyć poważnymi objawami wynikającymi z tego przegrzania czyli wymioty, nudności.

Stąd też - powtarzany przez lekarzy i ratowników APEL - o rozsądek, a nawet umiar w korzystaniu ze słońca!

No możemy być młodsi czy nie cierpieć na jakieś schorzenia kardiologiczne, to mimo wszystko ta pogoda, może spowodować dolegliwości. To jest apel o zadbanie o siebie. Nawadniamy się! Unikamy miejsc bezpośrednio nasłonecznionych! Bo jak widać po tych przykładach z ostatnich dni i godzin - każdy może doznać bolesnych skutków przegrzania.

Mówi Paweł Gawroński.

Udar słoneczny, przegrzanie organizmu może skończyć się śmiercią.

W Wielkopolsce obowiązuje nadal alert 3 stopnia - jeśli chodzi o upały.

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