Upał "wypełnia" Szpitalne Oddziały Ratunkowe! Pacjentów więcej o około 1/3

Upał "wypełnia" SOR-y w szpitalach ​w Kaliszu i Ostrowie. Mają o około 1/3 pacjentów więcej niż zwykle. Winny - panujący od kilku dni UPAŁ, który powoduje kłopoty ze zdrowiem.

Nasz SOR jest zawsze pełny, ale obecne warunki powodują, że liczba pacjentów jest większa o około 20-30 procent.

Mówi rzecznik szpitala w Ostrowie Adam Stangret.

- Co ciekawe, więcej niż w latach poprzednich jest pacjentów młodych, a nawet dzieci - dodaje rzecznik szpitala w Kaliszu - Paweł Gawroński.

Jeśli chodzi o skutki właśnie związane z upałem - to tak jak w poprzednich latach - więcej mamy pacjentów - wiadomo, tych starszych, z chorobami kardiologicznymi. Ale ratownicy zwrócili uwagę, że zaczęły też napływać osoby młodsze w tym również i dzieci z objawami przegrzania i udaru cieplnego, no i z takimi dosyć poważnymi objawami wynikającymi z tego przegrzania czyli wymioty, nudności.

Stąd też - powtarzany przez lekarzy i ratowników APEL - o rozsądek, a nawet umiar w korzystaniu ze słońca!

No możemy być młodsi czy nie cierpieć na jakieś schorzenia kardiologiczne, to mimo wszystko ta pogoda, może spowodować dolegliwości. To jest apel o zadbanie o siebie. Nawadniamy się! Unikamy miejsc bezpośrednio nasłonecznionych! Bo jak widać po tych przykładach z ostatnich dni i godzin - każdy może doznać bolesnych skutków przegrzania.

Mówi Paweł Gawroński.

Udar słoneczny, przegrzanie organizmu może skończyć się śmiercią.

W Wielkopolsce obowiązuje nadal alert 3 stopnia - jeśli chodzi o upały.