Można dać uśmiech małym pacjentom. Trwa nabór wolontariuszy do drużyny Doktorów Clownów!

Można zostać DOKTOREM CLOWNEM i dawać radość pacjentom oddziałów dziecięcych. Fundacja szuka wolontariuszy, którzy chcą pomagać podczas akcji w szpitalach w Kaliszu, Sieradzu czy Zduńskiej Woli. Nabór prowadzi sieradzki oddział fundacji, który działa od 13 lat.

Powiększamy zespół i czekamy na tych, którzy chcą działać z nami - mówi Katarzyna Kwapiszewska, Koordynatorka Oddziału w Sieradzu.

FUNDACJA JASNO INFORMUJE:

- wolontariat ma charakter zespołowy - wizyty odbywają się zawsze w parach lub grupach,

- zapewniamy szkolenia i spokojne, stopniowe wdrożenie,

- nie są potrzebne zdolności artystyczne ani doświadczenie sceniczne,

- minimum to 2 wizyty w miesiącu (ok. 4–5 godzin),

- wolontariuszami mogą zostać osoby pełnoletnie - wiek nie ma znaczenia.

- szukamy osób pełnoletnich, które mają przestrzeń na wolontariat długofalowy i chcą realnie angażować się w wizyty w szpitalach i placówkach, osób posiadających aktualne badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość by wykonać je w najbliższym czasie.

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie TUTAJ