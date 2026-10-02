Można dać uśmiech małym pacjentom. Trwa nabór wolontariuszy do drużyny Doktorów Clownów!

2026-10-02 8:51

Można zostać częścią drużyny DOKTORÓW CLOWNÓW w Kaliszu. ​Do 20 października trwa nabór wolontariuszy, którzy chcą - z charakterystycznym czerwonym nosem - dawać uśmiech i radość pacjentom oddziałów dziecięcych w szpitalach w regionu, w tym w Kaliszu. A dziś mamy Światowy Dzień Uśmiechu!

Uśmiechnięta ekipa Doktorów Clownów przed autobusem. O naborze wolontariuszy w regionie przeczytasz na Eska Ostrów.
Autor: Marcin Twaróg

Można zostać DOKTOREM CLOWNEM i dawać radość pacjentom oddziałów dziecięcych. Fundacja szuka wolontariuszy, którzy chcą pomagać podczas akcji w szpitalach w Kaliszu, Sieradzu czy Zduńskiej Woli. Nabór prowadzi sieradzki oddział fundacji, który działa od 13 lat. 

Powiększamy zespół i czekamy na tych, którzy chcą działać z nami - mówi Katarzyna Kwapiszewska, Koordynatorka Oddziału w Sieradzu. 

FUNDACJA JASNO INFORMUJE:

- wolontariat ma charakter zespołowy - wizyty odbywają się zawsze w parach lub grupach,

- zapewniamy szkolenia i spokojne, stopniowe wdrożenie,

- nie są potrzebne zdolności artystyczne ani doświadczenie sceniczne,

- minimum to 2 wizyty w miesiącu (ok. 4–5 godzin),

- wolontariuszami mogą zostać osoby pełnoletnie - wiek nie ma znaczenia.

- szukamy osób pełnoletnich, które mają przestrzeń na wolontariat długofalowy i chcą realnie angażować się w wizyty w szpitalach i placówkach,  osób posiadających aktualne badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość by wykonać je w najbliższym czasie. 

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie TUTAJ

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