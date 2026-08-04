Koźmin Wielkopolski. Śmierć w ogniu. tragiczny pożar domu

Tragiczny w skutkach pożar w domu jednorodzinnym w Koźminie Wielkopolskim. W budynku znaleziono ciało mężczyzny. Ogień pojawił się w domu przy Jana Pawła II dziś rano. Przypadkowi świadkowie zaczęli go gasić, ale to nie wystarczyło.

Gęsty dym wydobywał się na zewnątrz. Przypadkowe osoby podjęły próbę gaszenia przy pomocy wody z węża ogrodowego. Niestety, działania nie były na tyle skuteczne, żeby ugasić ten pożar. Po dotarciu zastępów straży pożarnej, strażacy podali jeden prąd gaśniczy wody na palący się obiekt, doprowadzając do ugaszenia tego pożaru. W środku ujawnili ciało osoby, która przebywała w tym budynku - mówi Radiu Eska rzecznik PSP w Krotoszynie Tomasz Patryas.

Na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar i jak zmarł znaleziony w środku mężczyzna.

Na miejscu pracowało sześć jednostek straży. Obecnie działania prowadzą policja i prokurator.