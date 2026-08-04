Powiat Ostrowski. Wyprostują drogę w Gostycznie

Od wielu lat osobiście zabiegałem o to, żeby doprowadzić do wyprostowania odcinka drogi 450, która teraz od Kalisza przebiega krętymi drogami przez miejscowość m.in. Chotów, no i później już od Gostyczyny w kierunku Grabowa nad Prostą.Natomiast jest możliwość, żeby wybudować odcinek między Kaliszem a Gostyczyną po nowym odcinku, po nowym śladzie. Po pierwsze będzie to odcinek krótszy, ale też będzie łatwiej poruszać się na tym odcinku. Jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy właściwie gotowi do budowy tej drogi, bo posiadamy wszelkie wymagane dokumenty w tym zakresie. Koszt inwestycji już wiemy jaki jest, to jest 33 miliony złotych. Pozostaje tylko znaleźć te środki, ale mam też tutaj, ja to powiem od razu na początku, zapewnienie od pana marszałka, że te środki na ten cel się znajdą.Więc myślę, że to jest kwestia nieodległej przyszłości.