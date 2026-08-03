Żniwa na start. Jest apel by nie wzywać policji, jak rolnicy będą pracować w nocy!

Żniwa na start! Najbliższy czas to okres bardzo wytężonej pracy rolników. Bo trzeba z pól zebrać to, co urosło. Już teraz więcej ciągników nie tylko na polach ale i drogach. I apele - by być wyrozumiałym. Także w nocy!

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