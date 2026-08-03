Żniwa na start. Jest apel by nie wzywać policji, jak rolnicy będą pracować w nocy!

O bezpieczeństwo podczas żniw ale też o większą niż zwykle wyrozumiałość do rolników - zaapelował do wicemarszałekWielkopolski Krzysztof Grabowski. Rozpoczęły się żniwa czyli najbardziej intensywny czas na polach.
Warto przy tej okazji również zwrócić uwagę na to, że rolnicy będą pracować od świtu do nocy, więc apeluję również do mieszkańców wsi, zwłaszcza tych, którzy nie są związani z rolnictwem, żeby uszanować to, że będą pracować pewnie i po 22 nie wzywać policji, tylko po prostu mieć świadomość, że żyjemy na obszarach wiejskich i dać im spokojnie zebrać plony.O to serdecznie apeluję, a wszystkim rolnikom życzę dobrych plonów i udanych żniw.
Apeluje Krzysztof Grabowski.
Każdego roku podczas żniw dochodzi do wypadków, stąd prośba o ostrożność i czujność, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, które nierzadko uczestniczą w pracach.
Wicemarszałek zwraca też uwagę na bezpieczeństwo na drogach. Bo żniwa oznaczają też wzmożony ruch ciągników, czy innych maszyn nie tylko na tych polnych, ale też na trasach głównych.