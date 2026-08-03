Wielkopolski Dzień Pszczół: na ratunek dla bezcennych owadów! 

Organizatorzy zapraszają do Rezerwatu Archeologicznego w Kaliszu-Zawodziu, gdzie w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12:00 rozpocznie się wyjątkowe święto. Nie jest tajemnicą, że to właśnie dzięki pracy pszczół na nasze stoły trafia ponad jedna trzecia spożywanej żywności – od świeżych owoców i warzyw, po kawę, kakao czy oleje roślinne. Co więcej, miód, jeden z najzdrowszych produktów natury, wzmacnia naszą odporność i dostarcza cennych składników. Dlatego też ochrona środowiska tych owadów i wspieranie pszczelarzy to absolutna konieczność.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Rola pszczół w przyrodzie i gospodarce jest nie do przecenienia. Te niewielkie owady są odpowiedzialne za zapylanie niezliczonej ilości roślin, w tym większości upraw, które stanowią podstawę naszej diety. Bez nich musielibyśmy pożegnać się z wieloma ulubionymi smakami – od soczystych jabłek po aromatyczną kawę. Niestety, populacje pszczół na całym świecie borykają się z licznymi zagrożeniami, takimi jak pestycydy, zmiany klimatyczne czy utrata naturalnych siedlisk. Dlatego inicjatywy takie jak Wielkopolski Dzień Pszczół są kluczowe dla podnoszenia świadomości i mobilizowania do działania na rzecz ochrony tych bezcennych zapylaczy.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2018 roku przeznaczył 18 milionów złotych na ten cel.

Wspieranie pszczelarstwa w Wielkopolsce to jeden z priorytetowych działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego – nie tylko w sierpniu, kiedy obchodzimy w Polsce Wielki Dzień Pszczół, ale przez cały rok. W sumie od 2018 roku przekazaliśmy łącznie 18 milionów złotych dla pszczół. Dzięki tym środkom zakupiono 172 ton węzy i 1400 ton pokarmów pszczelich, poprawiając byt ponad 160 tysięcy rodzin pszczelich. Ponadto w Wielkopolsce posadzono blisko 70 tysięcy drzew miododajnych i otwarto pasieki edukacyjne. – mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Kalisz-Zawodzie: Co czeka na gości Wielkopolskiego Dnia Pszczół 2026?

Kolejna edycja Wielkopolskiego Dnia Pszczół odbędzie się na kaliskim Zawodziu w wyjątkowej scenerii średniowiecznego Rezerwatu Archeologicznego. Wydarzeniu towarzyszyć będzie jarmark z bogatą ofertą produktów pszczelarskich, miodowych kulinariów oraz wyrobów rękodzieła.

Uczestnicy będą mogli z bliska przyjrzeć się fascynującym pokazom bartnictwa, poznać tajniki pracy pszczelarzy w pasiece edukacyjnej, a także podziwiać historyczne inscenizacje. Dla tych, którzy lubią aktywne spędzanie czasu, przygotowano stanowisko łucznicze, gdzie będzie można przetestować swoją celność. Najmłodsi goście nie będą się nudzić – czekają na nich liczne animacje i warsztaty, które w przystępny sposób wprowadzą ich w świat pszczół. Muzyczną oprawę wydarzenia zapewni Andrzej Cierniewski, dbając o odpowiedni klimat. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.