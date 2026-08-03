Ostrów. Zmierzą się najlepsi. Przed nami finał Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu!

Kibice już odliczają dni i godziny! 15 sierpnia w Ostrowie zobaczą najlepszych polskich żużlowców. Bo właśnie na torze na Stadionie Miejskim odbędzie się finał Indywidualnych Mistrzostw Polski!

To ogromny zaszczyt i duma, że Ostrów Wielkopolski po raz kolejny stanie się areną wydarzenia tej rangi. Organizacja wielkiego finału Indywidualnych Mistrzostw Polski potwierdza, że nasze miasto jest ważnym punktem na żużlowej mapie kraju. Przed nami wyjątkowe widowisko, bo walka o mistrzowski tytuł jest niezwykle wyrównana. Zainteresowanie kibiców jest ogromne – sprzedano już 70 procent biletów. Jako miasto jesteśmy przygotowani do przyjęcia gości z całej Polski Wszystkie służby są gotowe, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort uczestnikom wydarzenia. Chcemy, aby kibice wyjechali z Ostrowa Wielkopolskiego nie tylko z niezapomnianymi sportowymi emocjami, ale również z przekonaniem, że odwiedzili miasto otwarte, gościnne i świetnie zorganizowane – mówi Jakub Tomalkiewicz, z-ca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Kto wygra 15 sierpnia? Dziś nie można przesądzić, bo sport lubi niespodzianki.

Lider klasyfikacji generalnej Kacper Woryna ma obecnie tylko cztery punkty przewagi nad Maciejem Janowskim i Patrykiem Dudkiem, co zapowiada emocje aż do ostatniego wyścigu.

Ostrów ma też dodatkowy powód do dumy, bo z tzw. dziką kartą w zawodach pojedzie Paweł Sitek, wychowanek TŻ Ostrovii. Młody żużlowiec po raz drugi z rzędu stanie przed szansą rywalizacji z najlepszymi zawodnikami w kraju przed własną publicznością.

Do tych zawodów podchodzę ze spokojem. Rok temu miałem już okazję wystartować w Indywidualnych Mistrzostwach Polski, dlatego wiem, czego się spodziewać. Chcę pokazać się z jak najlepszej strony, wykorzystać swoje szanse i powalczyć o pierwsze punkty. Jazda przed własną publicznością zawsze daje dodatkową motywację – mówi Paweł Sitek, zawodnik Moonfin Malesa Ostrów Wielkopolski.

Zawody 15 sierpnia o godzinie 18.00.