Ostrów. 84-latek z Niemiec zgubił się w Polsce. Odnalazł na obwodnicy Ostrowa

W pojeździe znajdował się 84-letni obywatel Niemiec. Policjanci próbowali nawiązać kontakt z mężczyzną i ustalić okoliczności zdarzenia. Senior mówił jednak niewyraźnie, jego wypowiedzi były nielogiczne, a kontakt z nim był znacznie utrudniony. Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony faktem, że znajduje się na terenie Polski. Nie potrafił wyjaśnić, jak i kiedy tutaj dotarł.

Podczas sprawdzenia danych mężczyzny w policyjnych systemach funkcjonariusze ustalili, że 84-latek jest osobą zaginioną na terenie Niemiec. Poszukiwała go rodzina.