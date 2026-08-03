Ostrów. 84-latek z Niemiec zgubił się w Polsce. Odnalazł na obwodnicy Ostrowa

Policjanci z Ostrowa na stojące na poboczu auto natrafili około 1 w nocy 1 sierpnia. Ktoś wcześniej zgłosił, że auto tam stoi, nie jest widoczne dla innych samochodów. Był to volkswagen z niemieckimi numerami rejestracyjnymi. Unieruchomiony, bo zabrakło w nim paliwa.
W pojeździe znajdował się 84-letni obywatel Niemiec. Policjanci próbowali nawiązać kontakt z mężczyzną i ustalić okoliczności zdarzenia. Senior mówił jednak niewyraźnie, jego wypowiedzi były nielogiczne, a kontakt z nim był znacznie utrudniony. Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony faktem, że znajduje się na terenie Polski. Nie potrafił wyjaśnić, jak i kiedy tutaj dotarł.
Podczas sprawdzenia danych mężczyzny w policyjnych systemach funkcjonariusze ustalili, że 84-latek jest osobą zaginioną na terenie Niemiec. Poszukiwała go rodzina.
Informuje Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka KPP w Ostrowie Wielkopolskim.
Do seniora wezwano karetkę. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie wykonano dalsze badania. Samochód został odholowany, aby nie stwarzał zagrożenia dla innych kierujących.
Po 84-latka do Polski przyjechała jego rodzina, która odebrała go i zapewniła mu dalszą opiekę.