Kępno. Narkotyki w ziemi. Odbiór za pomocą danych GPS. Dwie osoby z zarzutami

Narkotyki zakopane w ziemi - odbiór za pomocą danych GPS. Dwie osoby z zarzutami i trzymiesięcznym aresztem za posiadanie i handel narkotykami. Śledztwo prowadzi prokuratura w Kępnie.

Podejrzani działając za pośrednictwem jednego z komunikatorów internetowych i w zamian za ustalone wcześniej w nagrodzenie odbierali paczki z narkotykami. Całe proceder polegał na tym, że większe paczki o wadze do pół kilo zakopywane były w terenach leśnych. Zawierały one właśnie substancje odurzające i psychotropowe, których położenie sprawcy poznawali dzięki przesyłanym za pośrednictwem tego komunikatora zdjęciom z danymi geolokalizacyjnymi. Następnie wykopywali oni te większe paczki, porcjowali zabezpieczony towar na mniejsze dawki i zakopywali je w kilkuset innych skazanych na komunikatorze lokalizacjach na terenie województwa śląskiego oraz wielkopolskiego. Na koniec już te poszczególne miejsca, gdzie były zakopane paczki dla tych odbiorców detalicznych były przesyłane w formie zdjęcia zawierające dokładne dane geolokalizacyjne.

Mówi Radiu Eska Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Podejrzani - mieszkańcy Małopolski, w momencie zatrzymania mieli przy sobie środki odurzające - w tym mefedron o wadze 187 g, MDPV o wadze 78 g, a także tabletki MDMA. Usłyszeli zarzuty m.in. posiadania narkotyków i zostali aresztowani na trzy miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy, dlatego prokurator nie podaje więcej szczegółów. Niemniej podkreśla, że jest to nowy proceder, ale już popularny.

Warto uczulić opiekunów osób małoletnich na niebezpieczeństwo wynikające z łatwego zamówienia przez telefon, komunikator tych środków i w efekcie łatwego dostępu do substancji faktycznie zagrażających ich życiu i zdrowiu.

Dodaje prokurator Maciej Meler.

Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia, ale gdy ich ilość jest znaczna - do lat 10.