Ostrów. Budynek kina sprzedany. Będzie tam hotel?

To był czwarty przetarg na ten budynek w centrum Ostrowa. Zgłosił się jeden chętny i go wylicytował za dokładnie 2 559 200 zł.
Nie ukrywam, że był to trudny obieg do sprzedaży. Trudność polegała na tym, że nie byliśmy sami właścicielami tej nieruchomości. Było jeszcze dwóch innych właścicieli.My byliśmy większościowym udziałowcem w tej nieruchomości. Posiadaliśmy 0,75 udziału w gruncie i posiadaliśmy ten lokal, gdzie się znajdowała sala kinowa plus korytarze te główne, można powiedzieć. Z tego powodu jesteśmy zadowoleni, że udało nam się osiągnąć w końcu sukces sprzedaży tego obiektu.
Kwota uzyskana ze sprzedaży zasili budżet miasta. Na jaki cel będzie przeznaczona, to dopiero będzie ustalone. Jak wiadomo, że potrzeb w mieście jest wiele. Wiele do zrobienia.
Mówi Krystian Kaczmarek, sekretarz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Nieoficjalnie mówi się, że w budynku ma powstać hotel. Z tym, że już w ramach tego kompleksu hotel KOMEDA jest. Więc pytanie brzmi - czy on również zostanie włączony do nowej inwestycji.
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