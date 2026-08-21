Ostrów. Budynek kina sprzedany. Będzie tam hotel?

Nie ukrywam, że był to trudny obieg do sprzedaży. Trudność polegała na tym, że nie byliśmy sami właścicielami tej nieruchomości. Było jeszcze dwóch innych właścicieli.My byliśmy większościowym udziałowcem w tej nieruchomości. Posiadaliśmy 0,75 udziału w gruncie i posiadaliśmy ten lokal, gdzie się znajdowała sala kinowa plus korytarze te główne, można powiedzieć. Z tego powodu jesteśmy zadowoleni, że udało nam się osiągnąć w końcu sukces sprzedaży tego obiektu.

Kwota uzyskana ze sprzedaży zasili budżet miasta. Na jaki cel będzie przeznaczona, to dopiero będzie ustalone. Jak wiadomo, że potrzeb w mieście jest wiele. Wiele do zrobienia.