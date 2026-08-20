Ostrów. 63. Bieg Republiki Ostrowskiej inną trasą

To jeden z najstarszych biegów w Polsce. I wciąż bardzo prestiżowy. Za każdym razem ma co najmniej kilkuset uczestników.
Tegoroczny odbędzie się 25 października. W tym roku głównym organizatorem jest firma Tasomix, choć oczywiście miasto Ostrów także zaangażowane jest w to wydarzenie.
W związku z remontem Rynku w Ostrowie, gdzie od lat był start i meta - tegoroczny bieg będzie miał inną trasę.
Start i meta znajdą się na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Kusocińskiego, a trasa poprowadzi m.in. ulicami Kaliską, Sądową, Ledóchowskiego i Piłsudskiego.Co ważne trasa właśnie się atestuje!
Informuje firma Tasomix.
Jak co roku do wyboru będą biegi:
🏃 5 km – jedna pętla
🏃♀️ 10 km – dwie pętle
👧🧒 biegi dziecięce na stadionie.
Zapisy powinny ruszyć lada moment. Szczegółów szukajcie na biegostrow.pl