Ostrów. 63. Bieg Republiki Ostrowskiej inną trasą

To jeden z najstarszych biegów w Polsce. I wciąż bardzo prestiżowy. Za każdym razem ma co najmniej kilkuset uczestników.

Tegoroczny odbędzie się 25 października. W tym roku głównym organizatorem jest firma Tasomix, choć oczywiście miasto Ostrów także zaangażowane jest w to wydarzenie.

W związku z remontem Rynku w Ostrowie, gdzie od lat był start i meta - tegoroczny bieg będzie miał inną trasę.

Start i meta znajdą się na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Kusocińskiego, a trasa poprowadzi m.in. ulicami Kaliską, Sądową, Ledóchowskiego i Piłsudskiego.Co ważne trasa właśnie się atestuje!

Informuje firma Tasomix.

Jak co roku do wyboru będą biegi:

🏃 5 km – jedna pętla

🏃‍♀️ 10 km – dwie pętle

👧🧒 biegi dziecięce na stadionie.

Zapisy powinny ruszyć lada moment. Szczegółów szukajcie na biegostrow.pl

Autor: Tasomix/ Facebook