Grand Prix Komeda na finiszu!

Dziś ostatni konkursowy film zobaczą widzowie 15. Grand Prix Komeda w Ostrowie.
W tym roku o statuetkę i 30 tysięcy złotych walczy dziewięcioro kompozytorów, autorów muzyki do siedmiu tytułów.
Ocena nie jest łatwa - mówią nam jurorki - Marta Żmuda Trzebiatowska i Aga Zaryan.
Bardzo dużo wrażeń i emocji mam po tych filmach - mówi Marta Żmuda Trzebiatowska. - Faktycznie inaczej podchodzi się jako juror w takim festiwalu, gdzie jednak bardziej musimy zwrócić uwagę na muzykę. Inaczej się podchodzi do tematu i trzeba czasami zamknąć oczy, przynajmniej kiedy znam większość tych filmów. Więc mam ten komfort, że mogę zamknąć oczy i po prostu posłuchać tych dźwięków. No ale to odpowiedzialne zadanie.
Ja też czuję taki na razie trochę chaos w głowie, bo w ogóle uważam, że bardzo trudno jest oceniać muzykę. To jest bardzo indywidualna sprawa i taka emocjonalna - dodaje Aga Zaryan. - Jedna rzecz to jest kunszt kompozytora, druga to jest kwestia po prostu też dopasowania muzyki do obrazu i do tematu filmu. To jest bardzo złożone. Ja odbieram muzykę bardzo emocjonalnie i nie jestem krytykiem muzycznym ani muzykologiem, więc zupełnie inaczej też te filmy oglądałam.No właśnie pod kątem łączenia od razu obrazu i dźwięku i tego, żeby to tworzyło jakiś taki mariaż i coś, co po prostu jest taką piękną całością obrazu wizualno-słowno-muzycznego. Także duże i niełatwe zadanie przed nami. Jeśli chodzi o werdykt. Ciekawe też jesteśmy tego, jaki werdykt wyda publiczność, która też nagradza na tym festiwalu.
Ja zostałam zaproszona tutaj na ten festiwal i do jury to zapytałam, no ale właściwie jakie ja mam kompetencje, żeby móc w tym jury tutaj być i usłyszałam właśnie, że potrzeba jest czasami właśnie głosu aktorki, a moją podstawową kompetencją jest serce i to jest takie kryterium, którym na pewno będę się kierować - kończy Marta Żmuda Trzebiatowska.
A dziś w programie:
16:00 – POKAZ SPECJALNY: Piosenki polne i okoliczne, 1996, muz. Zygmunt Konieczny, Waldemar Wróblewski, reż. Jan Jakub Kolski, wyk. Grażyna Błęcka-Kolska, (40 min) (OCK) GOŚCIE: Jan Jakub KOLSKI, Grażyna BŁĘCKA-KOLSKA
17:30 – KONKURS: Zamach na papieża, 2025, muz. Daniel Bloom, reż. Władysław Pasikowski (123 min) (OCK) GOŚCIE: Daniel BLOOM, Roma GĄSIOROWSKA, Adam WORONOWICZ
20:30 – POKAZ SPECJALNY: Skrzyżowanie, 2024, muz. Adam Bałdych, reż. Dominika Montean-Pańków (95 min) (OCK) GOŚĆ: Jan ENGLERT
SOBOTA 13 czerwca:
09:00 – Warsztaty improwizacji – prowadzenie: Remigiusz Jankowski (OCK),
12:15 – Warsztaty storytellingu – prowadzenie: Remigiusz Jankowski (OCK),
16:00 – DEBATA JUBILEUSZOWA: Nasi laureaci – jakie znaczenie ma nagroda na Grand Prix Komeda z udziałem zaproszonych Gości prowadzenie: Łukasz MACIEJEWSKI (Mała Scena OCK),
19:00 – FINAŁ: wręczenie nagród: GRAND PRIX KOMEDA za Najlepszą Muzykę, GRAND PRIX KOMEDA za Całokształt Twórczości dla Jerzego MAKSYMIUKA, NAGRODY PUBLICZNOŚCI prowadzenie: Magdalena MIŚKA-JACKOWSKA,
KONCERT: AGA ZARYAN (OCK).
Medialnym partnerem festiwalu Grand Prix Komeda jest Radio Eska.