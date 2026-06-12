Grand Prix Komeda na finiszu!

Bardzo dużo wrażeń i emocji mam po tych filmach - mówi Marta Żmuda Trzebiatowska. - Faktycznie inaczej podchodzi się jako juror w takim festiwalu, gdzie jednak bardziej musimy zwrócić uwagę na muzykę. Inaczej się podchodzi do tematu i trzeba czasami zamknąć oczy, przynajmniej kiedy znam większość tych filmów. Więc mam ten komfort, że mogę zamknąć oczy i po prostu posłuchać tych dźwięków. No ale to odpowiedzialne zadanie.

Ja też czuję taki na razie trochę chaos w głowie, bo w ogóle uważam, że bardzo trudno jest oceniać muzykę. To jest bardzo indywidualna sprawa i taka emocjonalna - dodaje Aga Zaryan. - Jedna rzecz to jest kunszt kompozytora, druga to jest kwestia po prostu też dopasowania muzyki do obrazu i do tematu filmu. To jest bardzo złożone. Ja odbieram muzykę bardzo emocjonalnie i nie jestem krytykiem muzycznym ani muzykologiem, więc zupełnie inaczej też te filmy oglądałam.No właśnie pod kątem łączenia od razu obrazu i dźwięku i tego, żeby to tworzyło jakiś taki mariaż i coś, co po prostu jest taką piękną całością obrazu wizualno-słowno-muzycznego. Także duże i niełatwe zadanie przed nami. Jeśli chodzi o werdykt. Ciekawe też jesteśmy tego, jaki werdykt wyda publiczność, która też nagradza na tym festiwalu.

Ja zostałam zaproszona tutaj na ten festiwal i do jury to zapytałam, no ale właściwie jakie ja mam kompetencje, żeby móc w tym jury tutaj być i usłyszałam właśnie, że potrzeba jest czasami właśnie głosu aktorki, a moją podstawową kompetencją jest serce i to jest takie kryterium, którym na pewno będę się kierować - kończy Marta Żmuda Trzebiatowska.