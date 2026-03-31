Wolontariuszka WOŚP zginęła, bo wjechał w nią pijak w BMW. Przełomowe informacje w sprawie tragedii

Jak ustalono w ramach odtworzonego stanu faktycznego, około godziny 4 nad ranem, w dniu 1 stycznia osoby te wracały z imprezy sylwestrowej w jednym z lokali gastronomicznych w pobliżu ostrowskiego Rynku, gdzie spożywały alkohol w ilości około jednego litra wódki. Następnie wsiadły do zaparkowanego samochodu marki BMW i udały się do swojego miejsca zamieszkania.

W rejonie skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Wysockiej na łuku drogi, kierujący pojazdem 26-letni mężczyzna stracił nad nim panowanie, zjechał na drogę pieszo-rowerową i potrącił poruszającą się wraz z nim, wraz z partnerem pieszą. Kierujący nie zatrzymał się celem udzielania pomocy i z dużą prędkością oddalił się z miejsca zdarzenia. Potrącona 37-letnia kobieta została niezwykle przetransportowana do ostrowskiego szpitala, gdzie zmarła. Partner pokrzywdzonej nie doznał bezpośrednich obrażeń.

Na miejscu zdarzenia znaleziono tablicę rejestracyjną pojazdu, a także zabezpieczono zapisy monitoringu. W wyniku podjętych działań policyjnych po godzinie piątej w miejscowości Przygodzice zatrzymano wskazany pojazd, który posiadał widoczne uszkodzenia, a który rodzaj i charakter potwierdzał udział w tym tragicznym zdarzeniu.