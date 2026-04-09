To był wypadek. Prokurator zdecydował ws. śmierci w lesie pod Kociną

Prokurator umorzył postępowanie dotyczące śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono w dniu 6 lutego tego roku na terenie obrębu leśnego należącego do nadleśnictwa Antonin w okolicy miejscowości Cieszyn.

Jak ustalono właśnie w dniu 6 lutego, dyżurnym Komendy Policji został powiadomiony o zdarzeniu, w wyniku którego mężczyzna miał zostać przeniesiony przez ciągnik rolniczy na terenie kompleksu leśnego w pobliżu miejscowości Kocina. Na miejscu, pod nadzorem prokuratora ustalono, że pokrzywdzony kierując ciągnikiem rolniczym wraz z przyczepem podczas zjazdu ze wniesienia, najprawdopodobniej w wyniku ślizgu kół, stracił panowanie nad zestawem, który częściowo przerzucił się na bok. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna miał wypaść z ciągnika, zostać nim przygnieciony. Zginął.