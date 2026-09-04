Sulmierzyce. Walka o wodę trwa! Urząd Marszałkowski wyjaśnia

Nieprawdą jest, że Urząd Marszałkowski wydał pozwolenie na budowę studni głębinowych dla planowanej fermy drobiu w m. Sulmierzyce, o czym informował Burmistrz Sulmierzyc.

Urząd Marszałkowski w 2025 r. odmówił zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów neogenu dz. nr ewid. 3183/4 (obręb 0001 Sulmierzyce) miejscowość Sulmierzyce, gmina Sulmierzyce, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie”. Od decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu robót geologicznych Wnioskodawca złożył odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska, który uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Obecnie prowadzone jest postępowanie administracyjne dotyczące zatwierdzenia projektu robót geologicznych. W związku z powyższym, celem zachowania należytej staranności procedowanego postępowania oraz troszcząc się o stan zasobów wód podziemnych nasz urząd wystąpił do Burmistrza Sulmierzyc o wydanie opinii załączając PROJEKT decyzji. Po zgromadzeniu całości materiału dowodowego zostanie wydana decyzja rozstrzygająca w przedmiotowej sprawie.