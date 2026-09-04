Ostrów. Więcej pieniędzy dla zwierzaków

Przygotowaliśmy trzy zadania - informuje Urząd Miejski w Ostrowie:

1. Kastracja suk i psów oraz kotek i kotów mających właściciela – zwiększenie o 10 000,00 zł (odpowiednio zwiększenie o 5 000,00 zł do gabinetów: Przychodnia Weterynaryjna "Labek" Katarzyna i Adam Szubert s.c. oraz Przychodnia Weterynaryjna lek.wet. Patryk Łagodzki).

2. Leczenie kotów wolno żyjących - zwiększenie o 10 000,00 zł (odpowiednio zwiększenie o 5 000,00 zł do gabinetów: Przychodnia Weterynaryjna "Labek" Katarzyna i Adam Szubert s.c. oraz Przychodnia Weterynaryjna lek.wet. Patryk Łagodzki).

3. Dokarmianie kotów wolno żyjących – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł. W ramach Programu „Wielkopolska przyjazna zwierzętom” Miasto Ostrów Wielkopolski otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Dokarmianie kotów wolno żyjących z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” w kwocie 30 000,00 zł. Łącznie w roku 2026 miasto przeznaczy na ten cel środki w wysokości 65 000,00 zł.