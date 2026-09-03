Sulmierzyce. Walka o wodę! Mieszkańcy protestują przeciwko nowej inwestycji [POSŁUCHAJ]

Walka o wodę w Sulmierzycach w powiecie krotoszyńskim. Nowy inwestor chce postawić fermę drobiu i wybudować studnię na bazie obecnych - niskich zasobów wody w powiecie.

Oczywiście, że nam zabraknie wody, dlatego że inwestor potrzebuje sześciokrotnie, szacunkowo, sześciokrotnie więcej wody niż zużywamy rocznie całe nasze miasto. Z naszymi rolnikami, z naszymi rzemieślnikami, sześciokrotnie więcej. A już były lata gorące, upalne lata i wodę mieliśmy zamkniętą. Nie było wody przez weekend, nie mogliśmy korzystać.

Mówi Małgorzata Wysocka, radna powiatu krotoszyńskiego.

I dodaje, że problemem jest brak ochrony mieszkańców przed takimi sytuacjami, bo inwestor na wszystko papiery ma.

Teoretycznie dokumenty, prawnie dokumenty naszego inwestora są zgodne z prawem, o tak. Natomiast nasze prawo, kuleje, to w naszym prawie nigdzie nie zabezpiecza się mieszkańców, ludności przed utratą wody. Nie dopuszcza się w prawie tego, że może zabraknąć wody. Nikt na to jeszcze chyba po prostu nie wpadł, czekamy na zmianę ustawy w takim razie, bo my jesteśmy powiatem stepiejącym i po prostu grozi nam susza.

Jeżeli chodzi o prawne możliwości, to burmistrz Dariusz Dębicki swoim postanowieniem odmówił zatwierdzenia badań geologicznych dla tej firmy. Chodzi o to, że w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu toczy się postępowanie o wydanie decyzji na pozwolenie dokonania takiego odwiertu i czerpania wody spod ziemi. Żeby prawnie było to dopełnione, artykuł ustawy mówi, że żeby decyzję taką wydał marszałek województwa, zwraca się do burmistrza danej miejscowości o wydanie opinii w tej sprawie. Najważniejszą rzeczą jest to, że ta opinia pana burmistrza nie jest wiążąca i marszałek może się z tym zgodzić, ale nie musi się z tym zgodzić. I dlatego powzięliśmy tutaj taką inicjatywę, żeby zrobić takie pospolite ruszenie, zwrócić się do posłów, zwrócić się do pani minister klimatu, żeby zwrócić ich uwagę na nasz problem, ponieważ procedury administracyjne są sztywne. Jeżeli wszystkie dokumenty będą odpowiednie, to marszałek województwa nie będzie miał innego wyjścia, tylko wydać decyzje pozytywne. Natomiast my chcemy wzruszyć taki ruch społeczny. Została przygotowana petycja mieszkańców miasta Sulmierzyce, która zostanie do marszałka województwa wystosowana z podpisami, żeby dać wyraz tego, że my się z tym nie zgadzamy i my tak naprawdę tej inwestycji na naszym terenie nie chcemy.

Dodaje Karina Błaszczyk, sekretarz miasta Sumierzyce.

Tutaj nam chodzi o taką sytuację, że ten odwiert, który ma być wykonany, to on ma być wykonany nie gdzieś głębiej i tak dalej, tylko do powierzchni, do tego źródła, do którego my korzystamy. Czyli praktycznie zabierze nam wodę. To jest jedyne nasze źródło. Ale to źródło nie jest tylko dla Sulmierzyc, ale to jest źródło, z którego czerpie Krotoszyn, powiat, można powiedzieć większość powiatu krotoszyńskiego, czyli Krotoszyn, Zduny, Rozdrażew. No i z tego, co ostatnio wiadomo, też Koźmin najprawdopodobniej też będzie pożyczał, korzystał z tej wody, ponieważ u nich już ta woda, powiedzmy, się kończy.

Uzupełnia Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sulmierzycach Dariusz Szczęch.

Sama ferma - jak mówią mieszkańcy i władze, nie jest na dziś problemem, ale to skąd będzie brać wodę na swoje potrzeby. Bo jeśli z jedynego dostępnego obecnie źródła - to za chwilę tej wody może zabraknąć w kranach.

Dlatego Sulmierzyce m.in. wystosowały petycję do Marszałka Wielkopolski, który daje zgodę na odwiert. Liczną, że jej nie da.

A Rada Powiatu Krotoszyńskiego wraz z gminami z terenu wystosowała apel o ochronę wód podziemnych na terenie tego powiatu.

Mieszkańcy boją się, że nowa studnia dla fermy drobiu spowoduje, że w kranach wody zabraknie

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