Sośnie. Mobilny Urzędnik już działa

Kilku seniorów już skorzystało z pomocy "mobilnego urzędnika". Projekt ruszył w gminie Sośnie. Urzędnik dotrze do domu seniora lub osoby chorej i pomoże w załatwieniu tych spraw, które można w taki sposób ogarnąć.
Od tego roku wszyscy seniorzy, a szczególnie ci, którzy chorują przewlekle, mają jakieś choroby takie, które uniemożliwiają im dotarcie do Urzędu Gminy, mogą skorzystać z takiego mobilnego urzędnika. Ogłoszenie poszło w eter, mieszkańcy, jeżeli tacy są, mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy przez sekretariat, umawiać się na konkretne godziny i nasi urzędnicy są jakby upoważnieni do tego, żeby do tych ludzi się po prostu przemieszczać.
Na tę chwilę mamy jeden czy dwa takie zdarzenia, natomiast myśleliśmy, że będzie tego więcej. Jeżeli to w takim tempie i w takiej ilości, to satysfakcjonuje nas to, że jesteśmy w stanie po prostu tych ludzi obsłużyć. Oczywiście nie można wszystkiego w taki sposób załatwić. To trzeba podkreślić. Sporo jest takich procedur, których się nie da, natomiast te takie podstawowe, typu wypisywanie jakichś dokumentów, no to takie proste rzeczy, to rzeczywiście tak.
Mówi wójt Sośni Adam Harlak.
Ale na tym nie koniec.
Mamy też jeszcze taką nadzieję, że zdobędziemy środki z PFRON-u na samochód, który będzie mógł dowozić te osoby do urzędu, żeby załatwiać te sprawy, które nie da się po prostu w ten sposób mobilny załatwić. Wniosek do PFRON-u właśnie został złożony i czekamy po prostu na rozstrzygnięcie. Mam nadzieję, że przejdzie tą weryfikację, no i te środki się na naszym koncie znajdą, a my już taki pojazd sobie zorganizujemy.
Dodaje wójt Sośni.
Projekt ruszył w styczniu.
