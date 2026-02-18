Sośnie. Mobilny Urzędnik już działa

Od tego roku wszyscy seniorzy, a szczególnie ci, którzy chorują przewlekle, mają jakieś choroby takie, które uniemożliwiają im dotarcie do Urzędu Gminy, mogą skorzystać z takiego mobilnego urzędnika. Ogłoszenie poszło w eter, mieszkańcy, jeżeli tacy są, mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy przez sekretariat, umawiać się na konkretne godziny i nasi urzędnicy są jakby upoważnieni do tego, żeby do tych ludzi się po prostu przemieszczać.

Na tę chwilę mamy jeden czy dwa takie zdarzenia, natomiast myśleliśmy, że będzie tego więcej. Jeżeli to w takim tempie i w takiej ilości, to satysfakcjonuje nas to, że jesteśmy w stanie po prostu tych ludzi obsłużyć. Oczywiście nie można wszystkiego w taki sposób załatwić. To trzeba podkreślić. Sporo jest takich procedur, których się nie da, natomiast te takie podstawowe, typu wypisywanie jakichś dokumentów, no to takie proste rzeczy, to rzeczywiście tak.