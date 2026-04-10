Rebud KPR Ostrovia: nowy bramkarz na pokładzie!

Na tę wiadomość kibice czekali! Jest nowy bramkarz w Rebud KPR Ostrovii. W lipcu do drużyny dołączy Portugalczyk Diogo Valério.
27-latek podpisał roczny kontrakt. Bramkarz ma spore doświadczenie na arenie międzynarodowej, jest reprezentantem Portugalii.
Mierzący 194 cm wzrostu, 27-letni golkiper to połączenie świetnego refleksu, odwagi i boiskowej inteligencji. Valerio w przeszłości reprezentował m.in. VfL Gummersbach czy Olympiakos Pireus. Diogo to także etatowy reprezentant Portugalii, który w styczniu świętował wywalczenie piątego miejsca podczas mistrzostw Europy. Liczymy, że razem z Jakubem Zimnym w sezonie 2026/2027 będą mocnym punktem biało-czerwonych. Pozyskanie tak klasowego golkipera, jakim jest Diogo Valerio nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie naszego sponsora tytularnego, firmy REBUD. Bem-vindo à equipa, Diogo! Vamos lutar juntos!
Informuje prezes KPR Jakub Kaszuba.
Latem klub żegna się z Kacprem Ligarzewskim i Markiem Krekorą. W zespole zostaje Jakub Zimny.