Przygodzice. Jest bocian! Zostanie na sezon?

Pojawił się w Wielkanoc. I wiele wskazuje na to, że zostanie na dłużej.

Bocian w słynnym gnieździe w Przygodzicach koło Ostrowa. To właśnie to gniazdo na kominie Urzędu Gminy od 20 lat ma kamerę podłączoną do Internetu, co pozwala na podglądanie bocianiej rodziny przez kolejne sezony lęgowe.

Wszyscy czekają na tegoroczny!

Do gniazda w Przygodzicach przyleciał bocian i został na noc! 🙂 Wcześniej w ciągu dnia pojawiał się dość często. Dziś ten sam bocian ponownie dużo czasu spędza na gnieździe, pilnując go przed konkurentami, co daje nadzieję na zasiedlenie gniazda. Cieszy nas, że Wielkanoc możemy spędzać w tak miłym dla oczu towarzystwie.

Napisali - na fanpage'u bocianów z Przygodzic - w świąteczny poniedziałek opiekunowie gniazda.

Dziś bocian od rana pilnuje miejsca, więc daje to coraz większe nadzieję, że będzie na co patrzeć do września.

Bo projekt BLISKO BOCIANÓW z Przygodzic jest jednym z najstarszych tego typu w Polsce, najstarszym - jeśli chodzi o podglądanie bocianów. Kamerka internetowa w gnieździe pojawiła się w 2006 roku. I od tego czasu można podglądać życie bocianich rodzin.

